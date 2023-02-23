Нуланд: США обсуждают вопросы поставок Украине истребителей пятого поколения

США рассматривают возможность передачи Украине боевых самолетов четвертого (F-14, F-15 и F-16) и пятого (F-22 и F-35) поколений. Это касается, в частности, и долговременного обеспечения Киева, поскольку Штаты хотят быть уверены в том, что независимо от срока завершения войны, наше государство достаточно сильно, чтобы защитить себя.

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Об этом заявила заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд в интервью The Washington Post. Она отметила необходимость создания сильной интегрированной противовоздушной обороны для Украины, которая будет содержать как уже предоставленное вооружение, так, возможно, и то, которого у нашей армии еще нет.

Нуланд отметила, что обсуждения поставок самолетов продолжаются как внутри США, так и с Украиной. Кроме того, есть еще несколько стран Европы, которые заинтересованы в таких поставках нашему государству.

Также заместитель главы Госдепа анонсировала, что 24 февраля США объявят о новом пакете санкций против России: новые ограничения, по ее словам, коснутся российских банков и китайских компаний.

В то же время, как отметила Нуланд, Штаты не намерены наращивать свой ядерный потенциал и не видят таких возможностей у России.

Напомним: накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Великобритания может стать первым государством, которое разблокирует передачу Украине самолетов. Именно от нее наши защитники могут получить первые современные истребители, нуждающиеся в Силе обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи выразил мнение, что предоставление Украине передового западного вооружения позволит ей победить в войне с РФ. Речь идет об оснащении сил обороны американскими истребителями F-16, современными беспилотниками и ракетами большой дальности;

– американский политик, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сообщил, что США начали рассматривать вопрос о передаче Украине баллистических ракет ATACMS и истребителей F-16. Мероприятие уже готово начать обучение пилотов.

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