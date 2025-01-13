'Нужно быть полным идиотом, чтобы туда вернуться': эксперт оценил вероятность обмена пленных северных корейцев на воинов ВСУ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности вернуть пленных северокорейских военнослужащих в КНДР в обмен на удерживаемых Россией воинов ВСУ было направлено не столько Ким Чен Ину, сколько мировой общественности. Однако сильной реакции от союзников, скорее всего, не будет. Даже Южная Корея, которая могла бы отреагировать, занята своим внутренним политическим кризисом.

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В комментарии OBOZ.UA военный эксперт Павел Нарожный выразил сомнение, что захват в плен двух боевиков из КНДР заметно повлияет на что-то. А призыв Зеленского – это призыв не к лидеру Северной Кореи, а к цивилизованному миру.

"Потому что смотрите, у нас на руках уже есть два корейца. Причем один из них уже заявил, что хочет остаться в Украине. Он понимает, что его там, у себя на родине, расстрел ждет... что надо быть полным идиотом, чтобы туда вернуться. Это больше призыв для мирового сообщества, чтобы все увидели, что мы уже воюем не только с россиянами", – сказал Нарожный.

Ось зла, о которой говорил в свое время 40-й президент США Рональд Рейган, сейчас еще более заметна, мировые диктаторы объединяются. То есть против Украины Россия, Северная Корея, Иран – "не хватает только для полного комплекта Китая, чтобы сказать, что мы воюем со всем миром".

По мнению эксперта, едва ли не единственная страна, на которую мы можем каким-то образом повлиять, это Южная Корея. Она входит в G7 и есть среди лидеров по производству оружия, ведь "всю жизнь готовилась воевать с Северной Кореей".

Пока Сеул помогал Киеву только экономически. "И объемы, я насколько помню, не очень велики этого всего дела. Единственное, на что мы можем рассчитывать, это на помощь Южной Кореи в этой ситуации. Но в Южной Корее сейчас политический кризис. У них президент объявил военное положение, сейчас этого президента они хотят посадить... То есть пока этот кризис у них не решится, нам рассчитывать на что-нибудь, на какую-то серьезную помощь от Южной Кореи, я думаю, не стоит", – считает Нарожный.

Он уверен, что сотрудничество Владимира Путина с Ким Чен Ином будет только расширяться. И вероятность того, что мы увидим в конце концов солдат КНДР не только на Курщине, но и на других направлениях фронта, также существует.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным южнокорейской разведки, в Курской области России общие потери солдат КНДР составляют около 3 000 человек. Из них 300 военных погибли, еще 2700 были ранены.

– В разведке Южной Кореи также подтвердили захват в плен украинскими военными двух военных КНДР на Курщине 9 января.

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