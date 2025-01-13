Сотни убитых, тысячи раненых: Южная Корея озвучила потери войск КНДР на Курщине

По данным разведки Южной Кореи, в Курской области общие потери солдат КНДР составляют около 3 тыс. человек. Из них 300 военных погибли, еще 2700 были ранены.

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Об этом пишет южнокорейское издание. Только в декабре 2024 года на войне против Украины погибли 100 северокорейских военных.

"По оценке Национальной разведывательной службы Республики Корея, общие потери среди северокорейских войск в регионе – около 3000 человек, из которых 300 погибли и 2700 получили ранения. В декабре этого года южнокорейские разведчики сообщали о потерях в 100 убитых и около 1000 раненых", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 января стало известно, что украинские защитники на территории Курской области взяли в плен солдат из КНДР. Раненые военные были доставлены в Киев. Тогда Владимир Зеленский отметил, что северокорейские военные получили ранения, но выжили. Сейчас наемники дают показания украинским правоохранителям.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на захват военных КНДР. Он подчеркнул, что требуется максимальное давление на режимы Москвы и Пхеньяна.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря Силы обороны Украины захватили в плен первого солдата из Северной Кореи, воевавшего на Курщине в составе российских оккупационных войск.

На следующий день стало известно, что пленный военный из КНДР умер, причиной смерти стали тяжелые ранения.

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