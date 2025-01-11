'Требуется максимальное давление на Москву и Пхеньян': в МИД отреагировали на захват в плен военных из КНДР

В субботу, 11 января, стало известно о том, что в плен были взяты первые северокорейские солдаты на Курщине (Российская Федерация). Их уже доставили в Киев.

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И теперь, как написал в соцсети Х (Twitter) министр иностранных дел Андрей Сибига, требуется максимальное давление на Москву и Пхеньян. Именно так в украинском МИД отреагировали на захват в плен военных из КНДР.

"Первые северокорейские военнопленные находятся в Киеве. Регулярные войска КНДР, а не наемники, ведут агрессивную войну против европейской страны. Это напрямую влияет на безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Нам нужно максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне", – подчеркнул дипломат.

Напомним, что 11 января стало известно о том, что украинские военнослужащие на территории Курской области взяли в плен военных из КНДР. Раненые боевики были доставлены в Киев. В настоящее время северокорейские военные дают показания следователям СБУ.

В конце декабря бойцы Сил обороны Украины захватили в плен первого солдата из Северной Кореи, воевавшего в Курской области в составе российского оккупационного войска. В сети опубликовали фото с военным КНДР.

Позже стало известно, что пленник из КНДР умер на следующий день после того, как его взяли в плен военные Вооруженных сил Украины на Курщине. Причиной смерти стали тяжелые ранения.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Курщине военные КНДР потеряли уже около 4 тыс. человек. Участие в боях помогает Северной Корее "дешево получать опыт, чтобы реэкспортировать войну – возможно, в Индо-Тихоокеанский регион", заявил Зеленский.

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