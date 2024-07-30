Нужно ли проходить ВВК 'ограниченно пригодным', имеющим бронь или отсрочку: разъяснение

После вступления в силу нового законодательства в Украине убрали понятие "ограниченно пригодный" к военной службе. Поэтому люди, ранее получившие такой статус, обязаны до определенной даты повторно пройти военно-врачебную комиссию.

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Повторную ВВК таким гражданам необходимо пройти до 4 февраля 2025 года. Об этом в интервью изданию "Суспільне" рассказал адвокат Сергей Дубко.

По его словам, военнообязанные украинцы, признанные ограниченно годными, должны в течение девяти месяцев (до 4 февраля 2025 года) пройти повторный медосмотр с целью определения пригодности к службе. Правозащитник подчеркнул, что это необходимо сделать всем независимо от того, имеет ли отсрочку от мобилизации или человек забронирован.

Кроме того, адвокат заявил, что тем украинцам, кто не обновил свои данные до 16 июля, грозит ответственность. При этом тех, кто состоит на учете, но не обновил данные в 60-дневный срок, ждет административная ответственность и штрафы, а тем, кто вовсе не встал на учет и не обновил данные, грозит уголовное наказание.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации заявили, что забронированные военнообязанные граждане освобождены от прохождения военно-врачебной комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по меньшей мере 6 млн мужчин не обновили свои данные до 16 июля 2024 года.

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