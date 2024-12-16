'Нужно немедленно сесть за стол переговоров': президент Словакии заявил, что Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки

Украине и России нужно немедленно сесть за стол переговоров, считает президент Словакии Петер Пеллегрини. Он уверен, что Киев якобы "будет вынужден пойти на территориальные уступки".

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Как передают словацкие издания Denník N и STVR, политик заверил: мол, его мнение основывается на информации о ситуации на фронте, которую он "получает каждый день". В телеэфире 15 декабря он сказал, что войска РФ каждый день продвигаются вперед.

"Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодняшний день, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-либо частичных территориальных потерь для Украины", – сказал словацкий президент.

Также он утверждает, что когда война в Украине закончится, в Словакию может попасть оружие и "разные группы людей".

Пеллегрини также призвал Киев и Москву как можно быстрее начать переговоры о прекращении боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, команда избранного президента Дональда Трампа по вопросам безопасности начала консультации с Белым домом и украинскими лидерами, пытаясь найти пути завершения войны. Несмотря на обещания Трампа завершить боевые действия еще до инаугурации, его советники и кандидаты на ключевые должности не представили Киеву ни концептуального, ни конкретного мирного плана.

– Из-за заявлений Трампа администрация Джо Байдена ускоряет доставку оружия в Украину. Вашингтон, как указали в CNN, пытается обеспечить украинцам "прочную основу для подготовки к 2025 году".

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