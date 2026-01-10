Нужно время, чтобы выловить оккупантов в подвалах: военный объяснил, сколько уйдет на зачистку Купянска

Усилиями подразделений Сил обороны оккупационные войска, пытавшиеся захватить Купянск, оказались на позициях двухлетней давности. Сейчас основные силы врага удалось отбросить к рубежам Синьковки, жестокие бои за которую шли еще в 2024-м.

В самом городе сейчас идет окончательная зачистка, на нее уйдет еще немало времени: остатки российских штурмовиков прячутся в подвалах, где его еще предстоит найти и ликвидировать. Об этом пишет старший лейтенант Сил обороны "Алекс", автор Telegram-канала "Офицер".

Что происходит на Купянском направлении

Попытки захватить Купянск завершились для врага возвращением на позиции двухлетней давности на севере, утверждает военный.

"Удачные стабилизационные действия СОУ на севере Купянска фактически отбросили противника на 2 года назад, в контексте битвы за город; в результате зачисток основные силы противника отброшены к рубежам Синьковки, за которую еще в 2024 противник клал горы трупов и брони", – написал он.

Также военнослужащий под позывным "Алекс" добавил, что зачистка города продолжается: защитники должны "вычистить" врага из всех "нор", куда тот забился.

"Окончательная зачистка - дело минимум еще месяца; это уже больше история о п**арах, которые ждут своей смерти по подвалам, однако и на них нужно немало ресурса и времени", – говорится в сообщении.

В то же время автор Telegram-канала "Офицер" предостерег от чрезмерно оптимистичного восприятия ситуации на этом направлении.

"Проблема всего Купянского направления уже не сколько в обстановке вокруг города, а в "кармане" вокруг Купянска-Узлового, куда заезд по ту сторону Оскола – это еще то "казино", – заметил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский оккупант опроверг ложь пропагандистов Путина об "успехах" в Купянске. Он заявил, что основные силы оккупационной армии вынуждены были бежать из города, зато отдельные группы захватчиков оказались в окружении.

