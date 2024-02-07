'Нужны экстраординарные меры': Дмитрий Кулеба сказал, как можно выровнять артиллерийский баланс снарядов с РФ

Артиллерийский баланс наличия снарядов в украинской армии с арсеналом боеприпасов врага, применяемого РФ против Украины, можно выровнять. Но для этого нужно приложить комплексные усилия.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозепом Боррелем. Пресс-конференция состоялась 7 февраля в Киеве.

Министр отметил, что сейчас украинские защитники на фронте больше всего нуждаются в снарядах, в последнее время постоянно ощущается снарядный дефицит.

"Я хочу, чтобы каждый украинский солдат знал – я думаю, что имею право говорить и от себя, и от Жозепа – каждый день в Брюсселе, Киеве и других столицах ведется одна работа: как доставить больше снарядов в Украину, к украинскому солдату" , – обратился Кулеба к украинским воинам.

По словам главы МИД, сейчас Украине передают снаряды с европейских складов, а также существует производство новых боеприпасов.

"Не будем забывать, что в мире все еще очень много артиллерийских снарядов. Надо утроить усилия для того, чтобы с их складов привозить эти снаряды в Европу", – призвал министр.

Кулеба отметил, что сегодня Украина защищает не только себя, речь идет о защите всей Европы, поэтому необходимы "экстраординарные меры" для того, чтобы украинские защитники получили больше снарядов.

"Можем ли мы выровнять артиллерийский баланс с Россией? Однозначно можем, если эти комплексные усилия будут приложены", – подчеркнул министр.

По словам Кулебы, Украине с европейскими странами следует создать общий рынок для оборонных индустрий. Министр перечислил главные решения, которые нужно воплощать в комплекс.

"Давайте, чтобы правительства подписывали более долгосрочные контракты с производителями снарядов в Европе. Давайте, чтобы украинские и европейские производители еще больше работали вместе и наращивали производство. Уберем все административные препятствия. По сути, нам нужно создать нечто вроде общего рынка для оборонных индустрий" , – подчеркнул министр.

При этом параллельно нужно вести переговоры с теми отдельными странами мира, которые имеют контракты на выработку снарядов в ЕС, и убедить их, что Украине крайне необходимы снаряды для защиты Европы, отметил Кулеба. Глава МИД убежден, что можно договориться с третьими странами и перенаправить эти снаряды в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина сообщила союзникам, что столкнулась с критической нехваткой артиллерийских снарядов. Это обусловлено тем, что Россия ежедневно развертывает на передовой в три раза больше огневых средств.

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