Нужны разумные решения: заместитель Сырского призвал переосмыслить защиту военной техники уже сегодня

Защита военной техники требует немедленного переосмысления, которое должно учитывать новые решения. Приоритетомдолжны стать комплексные системы, которые могут эффективно предотвращать современные угрозы.

Эту позицию озвучил заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины Андрей Лебеденко. Он подчеркнул, что сейчас внимание сосредоточено на уничтожении противника, однако вопрос защиты техники нельзя оставлять без внимания.

"Сегодня остро стоит вопрос создания и оснащения техники комплексами активной защиты. И мы, и противник движемся простым путем – увеличиваем толщину брони, устанавливаем антидронные сетки и т.д.", – отметил он.

По словам Лебеденко, гражданская автомобильная отрасль демонстрирует другой подход. Там инженеры не увеличивают толщину металла, а используют интеллектуальные системы безопасности, которые автоматически реагируют на угрозы. Именно такие решения он считает более перспективными.

Бригадный генерал убежден, что такой принцип следует применить и к военной технике, в частности наземным роботизированным комплексам. Он подчеркнул, что тяжелая техника часто не используется на поле боя из-за уязвимости к дронам. Это требует создания интегрированных систем, способных выявлять, идентифицировать и ликвидировать угрозы.

Лебеденко также отметил, что отдельные элементы такой защиты уже существуют, в частности ситкометы и умные турели, однако они не объединены в единую систему. По его мнению, именно объединение этих компонентов может стать решающим фактором, который повлияет на ход войны.

Напомним,наземные роботизированные комплексы (НРК) становятся одним из ключевых элементов современной войны для Украины. Власти планируют значительно нарастить их производство и поставки.

