Ударов по тылу армии РФ станет больше: Украина испытала и будет поставлять на фронт новые FPV-дроны

В Украине уже испытаны и вскоре поступят на фронт новые типы FPV-дронов. Таким образом, по определению советника главы Минобороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, радиус ближнего действия украинских ударных БПЛА увеличивается до 150 километров.

Об этом Флеш сообщил в Facebook. Из-за наших инноваций врагу "будет больно", отметил он.

Новые типы дронов

"У нас уже испытаны и скоро поступят на фронт новые типы FPV. Противнику будет больно. Да, мы наконец через месяц-другой закроем зону 100-150 километров от границ ударными БПЛА ближнего действия. Там все "самые "вкусные" цели", – рассказал советник министра.

По его словам, дальних ударов БПЛА также "все будет больше", и "будут еще подарки".

Что нужно

Отдельно Флеш определил, что производителям дронов в Украине нужны собственные, украинские высокоскоростные радиомодемы с функцией MESH.

"MESH – это технология, которая позволяет радиомодемам выступать ретрансляторами друг для друга. Благодаря этому увеличивается дальность связи и ее надежность. В мире много производителей подобных решений, но полагаться на Китай мы не можем, а покупать модемы в западных странах нам слишком дорого", – пояснил Сергей Бескрестнов.

Он озвучил общую задачу: обеспечить устойчивое к радиоэлектронным помехам и зашифрованное соединение для управления БПЛА на расстоянии 300–400 километров с минимальными задержками сигнала и скоростью, достаточной для передачи стабильного видеоканала в формате HD.

Советник министра выразил надежду, что в Украине хватит талантливых программистов, способных решить эту задачу, и добавил, что "ничто не мешает привлекать западных консультантов".

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский определил приоритетом удары по целям в глубоком российском тылу на расстоянии 120-150 км. Дело в том, что Украина планирует активнее бить по логистике и военных российских объектах – речь идет о складах, штабах, системах ПВО и тому подобное.

Ранее глава государства сообщил, что в результате украинских "дальнобойных санкций" – то есть, ударов по НПЗ страны-агрессора, – зафиксировано значительное снижение экспортных потерь у оккупантов. Так, только за последние дни порт Приморск потерял 13% нагрузки, Новороссийск – минус 38%, Усть-Луга – минус 43%, рассказал Владимир Зеленский.

