'Нужны все ресурсы': в Пентагоне прокомментировали возможность помощи Украине без Конгресса

Пентагон, как и вся администрация президента США Джо Байдена, призывает Конгресс немедленно принять законопроект с дополнительным финансированием, предусматривающий более 60 млрд долларов помощи для Украины. Ведь она нуждается во всех ресурсах, заложенных в этом пакете.

Об этом сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер на пресс-конференции 5 марта. Он ответил на вопросы журналистов о возможном использовании средств Минобороны США на поддержку Украины вне пакета, рассматриваемого в Конгрессе.

"Мы продолжаем призывать Конгресс как можно быстрее принять законопроект с дополнительным финансированием, чтобы мы могли поддержать Украину в затруднительное для нее время, и, конечно, пополнять наши собственные запасы", – сказал представитель оборонного ведомства США.

Он подчеркнул, что Украине "нужны все ресурсы, заложенные в этом пакете".

"На самом деле нет другого способа полностью удовлетворить потребности сил обороны Украины на поле боя", – сказал Патрик Райдер.

Напомним, Пентагон размышляет над использованием последнего источника финансирования военной помощи для поддержки борьбы Украины против России. Оборонное ведомство США все еще располагает около 4 миллиардами долларов президентских полномочий для Украины.

В прошлом году ведомство объявило, что обнаружило бухгалтерскую ошибку, из-за которой переоценило сумму оказываемой Украине помощи в 6,2 миллиарда долларов. Эти дополнительные деньги стали подушкой для минобороны США, что дало ему возможность привлекать военную помощь Украине дольше, чем ожидалось.

Но Пентагон раньше не желал тратить какую-либо часть этих денег. Ведь расход средств без плана пополнения оборудования может повлиять на готовность армии США.

Как сообщал OBOZ.UA, пакет финансовой помощи Украине начнут рассматривать в Конгрессе не ранее середины марта. Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон предоставил американским законодателям согласовать новое предложение о законопроекте, включающем помощь Киеву. Сторонники этого плана среди республиканцев считают, что проект помощи будет доработан до середины месяца.

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