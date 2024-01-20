'О чем мы должны с ними сейчас говорить?' У Зеленского назвали условия для переговоров с Россией

Переговоры Украины со страной-агрессорской Россией возможны только тогда, когда кафиры терпят глобальное поражение. Пока существует вертикаль власти кремлевского диктатора Владимира Путина, цель РФ остается неизменной – тотальное уничтожение государства и граждан.

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Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Если переговоры начинаются в моменте, когда РФ получила определенные тактические поражения, у них начались процессы... мы видим там социальное напряжение, видим там те или иные внутренние бунты, то тогда – да, безусловно, переговоры. И одновременно говорить о том, что возможные переговоры и Россия должна добровольно отказаться от ядерного оружия – это также возможно только в случае, когда Российская Федерация терпит глобальное поражение", – сказал он.

По словам представителя ОП, глобальное поражение РФ – это тот момент, когда россияне не смогут больше доминировать в политическом процессе, не будут иметь для этого никаких ресурсов, останется без поддержки других тоталитарных государств.

Он подчеркнул, что переговоры возможны только в случае тактических поражений России в поле боя, эффективного действия санкций и внутреннего конфликта в России.

"Тогда возможны условия и по ядерному оружию... и по поводу трансграничных буферных зон... Но все это возможно только в случае, когда состоятся три процесса. Первое - тактическое поражение России в Украине. Второе - эффективная работа санкций, когда европейские компании окончательно оставят рынки РФ. И третья составляющая – когда в России на основании всего этого начнутся процессы, которые мы с вами видели летом 2023-го, когда Пригожин шел на Москву… И после этого мы увидим внутренний существенный социальный конфликт", – добавил Подоляк.

Напомним, что 14 января участники Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудили формулу мира для Украины. Представители более 80 стран говорили о мировом порядке и справедливости.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский резко ответил, к чему приведет заморозка войны в Украине. Он предостерег, что в таком случае страна-агрессор Россия будет готовиться к "реваншу".