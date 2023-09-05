'О медленном контрнаступлении говорят только диванные эксперты и журналисты': Дмитрий Кулеба посоветовал критикам ВСУ 'стулить пельку'

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что идея о "медленном наступлении" украинских военнослужащих является высказыванием диванных экспертов и средств массовой информации, а не официальным мнением министров стран-партнеров Украины. Он настаивает, что ВСУ заслуживают уважение.

Видео дня

Об этом рассказал Кулеба в эфире национального телемарафона новостей. Министр иностранных дел Украины сообщил, что непреклонно верит в честь, достоинство и победу украинского солдата.

"Когда мы говорим с моими коллегами, министрами, которые получают официальную информацию от своих военных, своей разведки, глубинную и комплексную информацию, то ни у кого нет претензий относительно развития украинского контрнаступления. Никто не спрашивает: "А чего так медленно?". Наоборот все сфокусированы на том, "а что еще мы можем сделать, чем помочь"... Зато когда заглядываешь в информационное пространство, то у всех только один вопрос: "А почему все так медленно?", – добавил он.

Он подчеркнул, что может повторить еще раз свое заявление о том, что критикам украинского наступления стоит "заткнуть рот".

"Когда какой-то человек сидит на диване или в теплой студии, позволяет себе критиковать скорость украинского наступления, он критикует конкретного солдата, который был в бою, который жертвовал собой, потерял своих собратьев, продвинулся по минному полю на километр, выиграл бой один на один с русским в окопе. Он открывает телефон, а ему там рассказывают: Вы как-то медленно все делаете, давайте быстрее", – заявил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины сообщил, что непреклонно верит в честь, достоинство и победу украинского солдата.

"Мы знаем, какой подвиг ежедневно совершают наши солдаты. Они заслуживают уважения. И министры это понимаю, и они подобные глупости не говорят. А журналисты, комментаторы и диванные эксперты рассказывают, как медленно идет наступление", – добавил он.

Напомним, Силы обороны Украины добились прогресса в контрнаступлении на Запорожье, прорвав "линию Суровикина". Речь идет о линии обороны врага на юге, которую оккупанты создавали несколько месяцев, заявляя, что она почти неприступна.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия развернула элементы недавно созданной 25-й общевойсковой "резервной" армии, чтобы дать возможность частям, которые сейчас находятся в Луганской области, передислоцироваться на юг Украины. С помощью дополнительных сил оккупанты надеются сдержать украинское контрнаступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают планомерно вытеснять российских оккупантов на юге страны. Ежедневно защитники преодолевают метры заминированных укреплений врага, но в совокупности успехи ВСУ создадут большие проблемы для российских захватчиков.