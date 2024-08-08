'Обещали амнистию через полгода': пленный российский зек рассказал, как его бросили на штурм без разведки. Видео

Силы обороны Украины взяли в плен российского оккупанта Алексея Штабовенко из 108-го гвардейского десантно-штурмового полка РФ, который попал на войну из колонии. Ему обещали амнистию через полгода службы, но вместо этого отправляли на провальные штурмы без разведки.

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Видео с допросом российского зэка появилось в распоряжении OBOZ.UA. В плен солдат страны-агрессора попал в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Жизнь ему сохранили бойцы 15-й бригады Нацгвардии Украины.

Штабовенко рассказал, что в колонии во время подписания контракта с минобороны РФ ему пообещали: если через полгода останется живым, то на штурмы ходить не будет и получит амнистию.

"В итоге этого ничего не произошло. Первые же боевые задачи были просто невыполнимыми. Говорили одно, а на деле получалось совсем другое. При первом ранении я попал в Россию. После ранения даже не дали пройти ВЛК. Я приехал обратно на позиции, там перевязывался и делал себе обезболивающие, потому что я не мог ходить. Когда заканчивались люди нас собирали всех – с поломанными руками, хромых, полуживых. Один хромой, другой косой, третий не видит. И все равно отправляли на штурмы", – отметил россиянин.

Первое ранение он получил не ве время штурма, а во время пьянки – вместе с другими оккупантами он праздновал "первый боевой выход" и получил пулю в ногу от командира группы.

"Первое мое задание было в составе эвакуационной группы вывозить раненных и убитых. Но что-то пошло не так.Нас привезли на старую ферму. Старший моей группы и старший другой группы решили отметить первый боевой выход. Взяли водку, напились и начали между собой ссориться. В итоге старший второй группы расстрелял в упор старшего моей группы. Потом ранил меня в ногу", – поделился Штабовенко.

После второго ранения оккупанту пообещали службу на пункте временного дислоцирования, однако снова отправили на задание.

"Меня отправили на последнее задание, нужно было якобы окопаться и все. Мы пришли и там были украинские военные. А нам говорили, что их нет. Пришли с лопатами и мешками, чтобы окопаться, а там оказались украинские военные... Наша разведка нам этого просто не сказала.. Отправили с двумя гранатами и 8 магазинами...Это просто на смерть. Они знали, что там были украинские военные", – пожаловался захватчик.

Он поблагодарил воинов Нацгвардии за то, что сохранили ему жизнь. Не смотря на постоянные обманы российского руководства, Штабовенко все еще надеется на обмен.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинском проекте "Хочу найти" заявили, что в Курской области в плен попало много российских оккупантов. Жителей РФ, чьи родственники-захватчики перестали выходить на связь, призвали обращаться в чат-бот проекта.

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