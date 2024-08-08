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"Обещали амнистию через полгода": пленный российский зек рассказал, как его бросили на штурм без разведки. Видео

Ольга Липич
War
3 минуты
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'Обещали амнистию через полгода': пленный российский зек рассказал, как его бросили на штурм без разведки. Видео

Силы обороны Украины взяли в плен российского оккупанта Алексея Штабовенко из 108-го гвардейского десантно-штурмового полка РФ, который попал на войну из колонии. Ему обещали амнистию через полгода службы, но вместо этого отправляли на провальные штурмы без разведки.

Видео дня

Видео с допросом российского зэка появилось в распоряжении OBOZ.UA. В плен солдат страны-агрессора попал в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Жизнь ему сохранили бойцы 15-й бригады Нацгвардии Украины.

Штабовенко рассказал, что в колонии во время подписания контракта с минобороны РФ ему пообещали: если через полгода останется живым, то на штурмы ходить не будет и получит амнистию.

"В итоге этого ничего не произошло. Первые же боевые задачи были просто невыполнимыми. Говорили одно, а на деле получалось совсем другое. При первом ранении я попал в Россию. После ранения даже не дали пройти ВЛК. Я приехал обратно на позиции, там перевязывался и делал себе обезболивающие, потому что я не мог ходить. Когда заканчивались люди нас собирали всех – с поломанными руками, хромых, полуживых. Один хромой, другой косой, третий не видит. И все равно отправляли на штурмы", – отметил россиянин.

Первое ранение он получил не ве время штурма, а во время пьянки – вместе с другими оккупантами он праздновал "первый боевой выход" и получил пулю в ногу от командира группы.

"Первое мое задание было в составе эвакуационной группы вывозить раненных и убитых. Но что-то пошло не так.Нас привезли на старую ферму. Старший моей группы и старший другой группы решили отметить первый боевой выход. Взяли водку, напились и начали между собой ссориться. В итоге старший второй группы расстрелял в упор старшего моей группы. Потом ранил меня в ногу", – поделился Штабовенко.

После второго ранения оккупанту пообещали службу на пункте временного дислоцирования, однако снова отправили на задание.

"Меня отправили на последнее задание, нужно было якобы окопаться и все. Мы пришли и там были украинские военные. А нам говорили, что их нет. Пришли с лопатами и мешками, чтобы окопаться, а там оказались украинские военные... Наша разведка нам этого просто не сказала.. Отправили с двумя гранатами и 8 магазинами...Это просто на смерть. Они знали, что там были украинские военные", – пожаловался захватчик.

"Обещали амнистию через полгода": пленный российский зек рассказал, как его бросили на штурм без разведки. Видео

Он поблагодарил воинов Нацгвардии за то, что сохранили ему жизнь. Не смотря на постоянные обманы российского руководства, Штабовенко все еще надеется на обмен.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинском проекте "Хочу найти" заявили, что в Курской области в плен попало много российских оккупантов. Жителей РФ, чьи родственники-захватчики перестали выходить на связь, призвали обращаться в чат-бот проекта.

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