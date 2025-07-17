Обещали работу реабилитологом, а бросили в 'мясной' штурм: пленные китайцы рассказали, как оказались на войне против Украины. Видео

Пленные граждане Китая, которые воевали против Украины на стороне российской армии, рассказали, как их завербовали на войну. Китайцы пожаловались, что россияне обещали им работу в тылу, но на самом деле их отправили в мясные штурмы.

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Россия не планирует возвращать из плена этих наемников, поэтому китайцы надеются на реакцию Пекина. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

Граждане Китая Ван Гуанцзюнь, Чжан Ренбо и Ван Ву признались, что действительно хотели получить работу в российской армии, но не на боевых должностях. Российские вербовщики обещали иностранцам "легкие деньги", но обманули и отправили китайцев на фронт.

Один из пленных граждан Китая – врач, которому обещали работу реабилитологом, но отправили в пехоту в Донецк. Второй – строитель, которого "кинули" и с родом занятий и на деньги. Третий – бывший кадровый военный, которому обещали заниматься логистикой в российской армии, но в один момент он также оказался на передовой.

На данный момент трое граждан Китая находятся в украинском плену и ждут, когда из оттуда заберут. При чем российской стороне они не нужны, поэтому пленные китайские оккупанты надеются только на то, что на них обратит внимание руководство КНР.

В свою очередь Украина призывает правительства всех стран, чьих граждан Россия вербует для участия в войне, а также все мировое сообщество, приложить все возможные усилия, чтобы прекратить эту преступную практику.

Напомним, украинские военные продолжают пополнять обменный фонд россиянами. Один из пленных оккупантов Дмитрий Перервин рассказал о жестокой реальности в армии РФ.

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