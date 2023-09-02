Обеспечивает тактическое преимущество: воины 10-й бригады Эдельвейс показали работу САУ. Фото
10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" показала работу самоходных артиллерийских установок на передовой. Эта техника обеспечивает мобильную огневую мощь и подавляет противника с большой дистанции.
Соответствующие фото были опубликованы Facebook бригадами. Бойцы отметили, что именно САУ обеспечивают тактическое преимущество и поддержку войск и уже стали символом эффективности и огневой мощи.
Напомним, ранее ВСУ официально взяли на вооружение самоходную артиллерийскую установку украинского производства 2С22 "Богдана" и показали, как гаубица работает на передовой. Украинскую "Богдану" сравнивают по ее способности с французской САУ "Цезарь" и словацкой "Зузаной". Разработку украинских специалистов называют "снайперской винтовкой большого калибра".
Также украинский артиллерист рассказал о преимуществах САУ "Богдана" украинского производства, на котором отработал боевые стрельбы. Защитник особо отметил точность отечественного орудия и безопасность для экипажа.
Кроме того, в прошлом месяце в Украину прибыли первые три зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард" (Gepard), лучшие в своем классе. Gepard поражают цели на расстоянии от 100 до 4 км. Экипаж установки состоит из трех человек – водителя, командира и наводчика.
Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ показали, как польская САУ Krab уничтожает российских оккупантов на передовой. Боевой экипаж артиллерийской установки работает на фронте, успешно выполняя задачи на поле боя.
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