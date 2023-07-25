Может составить конкуренцию САУ "Цезарь": украинские воины показали, как работает гаубица "Богдана" на передовой. Видео
Вооруженные силы Украины официально взяли на вооружение самоходную артиллерийскую установку украинского производства 2С22 "Богдана". Теперь же наши защитники показали, как гаубица работает на передовой.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что украинскую "Богдану" сравнивают по ее способности с французской САУ "Цезарь" и словацкой "Зузаной".
Разработку украинских специалистов называют "снайперской винтовкой большого калибра" и наиболее дальнобойной пушкой отечественного производства. Гаубица "Богдана" устойчива к интенсивному огню. В частности, установка выдерживает 10-20 выстрелов менее чем за час.
Также среди ее преимуществ дальнобойность, поскольку "Богдан" могу работать на расстоянии около 40 км.
2С22 "Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица, со стволом калибра 155 мм. Установлена на шасси КрАЗ-63221. Разработка начата как минимум с 2018 года.
"Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 миллиметров.
Заявленная снаряженная масса 28 т. Ее экипаж состоит из 5 человек.
Кабина оборудована системами отопления, кондиционирования, вентиляции и обдува теплым воздухом ветрового стекла, электрообогревом ветровых и дверного стекла. В ней предусмотрены места для размещения дополнительного оборудования: приборов наблюдения и ночного видения, приборов радиационной и химической разведки и контроля, радиостанции, предметов индивидуальной защиты, перевозимого боекомплекта и личных вещей экипажа.
Кабина бронированная, защищает от пуль типа Б-32 калибра 7,62 мм с расстояния не более 30 м при углах обстрела ±30° и осколков снарядов, аналогичных по энергетике действия. Конструкция корпуса обеспечивает противоминную защиту.
САУ "Богдана" располагает автоматизированной системой наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HMI и системой автоматической подачи боеприпасов на 6 снарядов.
Украинская гаубица способна вести огонь с использованием активно-реактивных снарядов на расстояние в 50 км. При применении осколочно-фугасного снаряда дальность поражения цели составляет 40-42 км.
Управление зарядкой, наводкой и стрельбами может производиться как из кабины установки, так и снаружи – в задней части САУ установлен второй пункт управления.
Напомним, что боевое крещение гаубица "Богдана" получила в 2022 году в битве за оккупированный в то время россиянами остров Змеиный.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский артиллерист рассказал о преимуществах САУ "Богдана" украинского производства, на которой отработал боевые стрельбы. Защитник особо отметил точность отечественного орудия и безопасность для экипажа.
А министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото самоходной артиллерийской установки "Богдана". Он подчеркнул, что таких орудий в ВСУ теперь будет больше.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!