Обеспечивал горюче-смазочными материалами армию РФ: в Генштабе подтвердили удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение нефтебазы "Атлас" в Ростовской области РФ. Этот объект, который обеспечивал российских военных на Донбассе горюче-смазочными материалами, был атакован в ночь на 23 июня.

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Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ. Отмечается, что удар по важному для россиян объекту нанесли подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией.

"Комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ подтвердил достижение украинских средств поражения района цели, в результате чего возник пожар. Другие последствия и масштабы разрушений уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в военном руководстве.

Как сообщал OBOZ.UA, мониторинговая группа увидела возгорание на нефтебазе "Атлас", зафиксированное спутниками сервиса NASA FIRMS из космоса. Объект находится в Ростовской области РФ, недалеко от города Каменск-Шахтинский.

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