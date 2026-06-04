Обеспечивали военную логистику: украинские дроны поразили российские локомотивы в оккупированном Крыму. Видео

Операторы 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" поразили два российских локомотива, которые использовались для обеспечения военной логистики во временно оккупированном Крыму. Для выполнения одного из ударов украинский беспилотник пролетел между проводами высоковольтной линии электропередач.

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Об этом сообщили в 413-м отдельном полку беспилотных систем "Рейд", опубликовав видео боевой работы. В подразделении с иронией заявили, что "проверяли документы" российских железнодорожников, которые работали на военную логистику оккупантов.

Дрон пролетел между высоковольтными проводами

В полку рассказали, что во время одной из операций оператор беспилотника выполнил сложный маневр, проведя дрон между проводами высоковольтной линии электропередач, после чего успешно поразил цель.

Военные в шутку прокомментировали результаты атаки, отметив, что не обнаружили у российских машинистов документов, которые бы позволяли управлять таким транспортом на территории Украины.

"Никаких бумаг, которые дают право управлять таким транспортом на территории Украины, у машинистов мы не обнаружили. Поэтому принудительно остановили их поезда", – говорится в сообщении подразделения.

По данным военных, всего было поражено два локомотива, которые обеспечивали перевозки в пользу российских оккупационных сил.

Удар нанесли по важной железнодорожной ветке

Операцию провели в восточной части оккупированного Крыма. В частности, цели были поражены в районе населенных пунктов Раздольное и Владиславовка.

Речь идет об участке железной дороги, которая соединяет Джанкой с Керчью и далее выходит к Крымскому мосту. Этот маршрут имеет важное значение для российской военной логистики, поскольку используется для переброски личного состава, техники, боеприпасов и материально-технического обеспечения между территорией России и оккупированным полуостровом.

Поражение локомотивов на таких направлениях затрудняет работу транспортной инфраструктуры оккупантов и влияет на скорость поставки ресурсов для российских войск на юге Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские дроны "поймали" российский пограничный сторожевой корабль в оккупированном Крыму, который захватчики использовали для охраны морских рубежей. Удар по кораблю нанесли операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

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