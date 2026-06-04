СБС уничтожили пограничный сторожевой корабль в Крыму: 'Мадьяр' показал видео

Во время ночной операции 4 июня Силы беспилотных систем нанесли удары по ряду российских объектов на оккупированных территориях. Среди пораженных целей есть пограничный сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк", который оккупанты использовали для охраны морских рубежей.

Видео дня

О результатах операций сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, "Мадьяр". Он также обнародовал видео поражения российских целей.

По данным СБС, пограничный сторожевой корабль класса "Светляк" проекта 10410 стал одной из главных целей. Его дронари "поймали" в районе населенного пункта Юркино в оккупированном Крыму. Удар по кораблю нанесли операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

Кроме корабля, во время ночной операции украинские операторы поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" вблизи населенного пункта Стрелковое в Херсонской области.

Еще одной целью стала радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в районе города Саки в оккупированном Крыму. Также под удар попали локомотивы в районах Владиславовки и Раздольного в оккупированном Крыму.

В то же время бойцы 20-й отдельной бригады СБС "К-2" поразили трансформаторы в населенных пунктах Булавинское и Углегорск Донецкой области. В Макеевке операторы 1-го отдельного центра СБС уничтожили цистерны с горюче-смазочными материалами.

Что известно о пораженном корабле

Корабли проекта 10410 "Светляк" – это российские пограничные сторожевые корабли, которые предназначены для патрулирования морских границ, охраны портов, судов и прибрежной инфраструктуры. Их используют для контроля судоходства, защиты экономической зоны, а также для противодействия диверсантам и охраны важных объектов на побережье. Кроме того, такие корабли могут выполнять задачи по противовоздушной и противолодочной обороне.

"Светляк" имеет длину почти 50 метров, полное водоизмещение 375 тонн и способен находиться в автономном плавании до 10 суток. Экипаж корабля насчитывает 28 военнослужащих.

Судно вооружено 76-мм артиллерийской установкой АК-176, зенитными автоматами АК-630 или АК-306, крупнокалиберными пулеметами, а также до 16 переносными зенитно-ракетными комплексами "Игла" или "Верба".

Проект "Светляк" разработали еще в 1980-х годах для пограничной службы. После нескольких попыток заменить эти корабли более новыми образцами Россия решила возобновить их серийное строительство. По состоянию на конец 2025 года кораблей такого класса построили 50.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае во время ночной атаки воины Сил беспилотных систем ВСУ поразили танкер в российском Таганроге. В этом же городе была поражена нефтебаза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!