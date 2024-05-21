Обезврежены 39 оккупантов: появились подробности ракетного удара по командному пункту армии РФ в Луганской области

Украинские воины 20 мая атаковали комплекс зданий бывшей Луганской академии внутренних дел во временно оккупированном поселке Юбилейное. Эти здания еще с 2014 года используют российские оккупанты.

Потери врага убитыми и ранеными составили минимум около 40 оккупантов. Такие данные озвучил Telegram-канал "Досье Шпиона" со ссылкой на собственные источники.

"Вчера, 20.05.2024, был нанесен удар по комплексу зданий, которые относятся к министерству внутренних дел "ЛНР". Событие произошло в поселке Юбилейное, агломерация города Луганска. Удар нанесен с применением крылатых ракет французского производства SCALP. Вследствие удара погибло 13 военнослужащих, еще 26 получили ранения", – отмечено в сообщении.

"Досье Шпиона" утверждает, что на момент прилета пораженное здание использовалось в качестве командного пункта группировки войск (сил) "Юг". Удачно было выбрано и время удара: в момент атаки в здании проводилось совещание. Поэтому среди раненых, заявляет канал со ссылкой на два не связанных между собой источника, может быть командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Геннадий Анашкин.

Напомним, об атаке на пригород Луганска сообщалось накануне, 20 мая: взрыв, после которого в небо поднялся дым, прозвучал утром. Пропагандисты не могли определиться, были в облцентре прилеты или нет, но "насчитали" "свыше 10 уничтоженных крылатых ракет Storm Shadow".

Но уже в день атаки появилась информация о прилете по бывшей академии МВД в Юбилейном.