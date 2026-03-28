В ночь на субботу, 28 марта российская армия осуществила дроновой удар по Одессе. Очевидцы очередного российского вероломства поделились эмоциями в результате пережитой атаки.

Несколько человек получили значительные ожоги тела. Об этом информируют украинские медиа.

"Я видела двух людей – пожилые супруги. Мужчина был сильно обгоревший, его жена – чуть меньше. Они выбежали из дома в чем были", – говорит одна из очевидцев удара.

В Одессе дрон попал в роддом

Дроновые удары российских войск зафиксированы в разных районах города: повреждены учебные заведения и многоэтажка. Один из беспилотников также попал в роддом – поврежден реанимационный этаж.

Всех пациентов успели эвакуировать в укрытие, в результате атаки никто не пострадал. 22 рожениц и 19 новорожденных перевели в другие больницы, сама больница прием пациентов приостановила из-за полученных повреждений.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 28 марта, российская армия устроила массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе Shahed-136, после чего прозвучала серия взрывов. Известно о по меньшей мере об 11 пострадавших, среди которых ребенок, есть разрушения жилого сектора и инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 28 марта вражеские БПЛА атаковали Полтавскую область в течение ночи. Зафиксировано попадание в жилой дом и промышленные объекты в Полтавском районе. В результате российского террора один человек погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 марта оккупанты устроили очередную атаку по Кривому Рогу. В результате вражеского обстрела погиб мирный житель, поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!