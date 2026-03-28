Кривой Рог попал под массированную атаку БПЛА: повреждено предприятие, двое погибших

Утром 28 марта оккупационная армия России устроила очередную атаку по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Вследствие вражеского обстрела погибли мирные жители.

Также вследствие атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

По информации областной администрации, оккупанты ударили по Кривому Рогу около 7:00 утра. Целью путинских террористов стал объект промышленной инфраструктуры.

Изначально в ОВА проинформировали об одном погибшем человеке. Позже стало известно, что число жертв российской атаки увеличилось до двух мирных жителей.

Также сообщается, что на территории промышленного объекта после обстрела начались пожары.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что после вечерних ударов утром враг совершил еще одну массированную атаку на Кривой Рог. По его словам, трое людей получили ранения, медики оказали им всю необходимую помощь.

Аварийно-спасательная операция продолжается, последствия уточняются. Также продолжается ликвидация последствий вражеских атак на местах предварительных ударов. Задействованы все необходимые службы.

Вилкул отметил, что только этой ночью в области, в том числе в небе над Криворожьем, силами ПВО было сбито 32 вражеских дрона.

Напомним, в ночь на 28 марта войска страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", прозвучала серия взрывов, известно по меньшей мере об 11 пострадавших, среди которых ребенок, один человек умер в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 марта российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Под ударом оказалась инфраструктура. На месте попадания вспыхнул пожар.

