В Полтавской области вражеские БПЛА попали в жилой дом и промышленные объекты: есть погибший

Ночью 28 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе. Среди целей врага оказалась Полтавская область.

В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации областной власти, вражеские БПЛА атаковали Полтавщину в течение ночи. Зафиксировано попадание в жилой дом и промышленные объекты в Полтавском районе. Вследствие российского террора один человек погиб.

Мониторинговые каналы сообщали, что группа российских БПЛА залетела на Полтавщину с Сумской области около полуночи. Затем около 4 часов утра российские войска совершили повторную атаку дронами.

Третья с начала суток волна БПЛА в Полтавской области была зафиксирована около 8:00 утра. По предварительным данным, российская оккупационная армия пыталась повторно атаковать объекты, по которым била в течение ночи.

Напомним, в ночь на 28 марта войска страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", прозвучала серия взрывов, известно по меньшей мере об 11 пострадавших, среди которых ребенок, один человек умер в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 марта российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Под ударом оказалась инфраструктура. На месте попадания вспыхнул пожар.

