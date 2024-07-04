Обходили местность: СБУ задержала агентов ФСБ, которые под видом супружеской пары шпионили за морской охраной Одесщины. Фото

Служба безопасности задержала очередных участников агентурной сети ФСБ, которые корректировали ракетно-дроновые удары по военной инфраструктуре Сил обороны. Злоумышленники осуществляли деятельность в Одесской и Днепропетровской областях.

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В частности, под видом супружеской пары они шпионили за морской охраной Одесщины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предателями оказались 23-летний одессит и его 18-летняя невеста. По заданию российской спецслужбы они разведывали локации пограничных отрядов морской охраны, защищающих акваторию портового города. Чтобы получить разведданные, фигуранты обходили местность под видом прогулок и фотографировались на фоне нужных объектов.

На основании полученных сведений предатель готовил агентурный "отчет" для своего куратора из управления ФСБ по Восточному военному округу РФ. Личность этого куратора уже установлена ​​СБУ.

В случае получения актуальной развединформации оккупанты планировали использовать ее для воздушных ударов по местам базирования украинских защитников. СБУ вовремя сорвала вражеский замысел и задержала фигурантов с поличным, когда они шпионили вблизи потенциальной цели.

В ходе расследования установлено, что одессит также имел задачу расклеить по городу 100 провокационных листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию. По данным следствия, молодой человек попал в поле зрения оккупантов в мае этого года из-за анонимных чатов в Телеграмм-канале, где обсуждают вопросы уклонения от мобилизации. После привлечения он привлек к подрывной деятельности свою подругу.

Во время обысков в квартире задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным. Также обнаружена банковская карта, на которую поступали деньги от ФСБ, и партия антиукраинских открыток. Следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Преступные действия его сообщницы квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности). В настоящее время агент находится под стражей, по его сообщнице решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от 8 лет до пожизненного заключения.

Напомним, в Сумской области поймали предательницу, которая помогала России готовить новую серию воздушных атак на регион. Помимо этого, бывшая медсестра, идеологическая сторонница "русского мира", пыталась завербовать новых корректировщиков для оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Винницкой области 15 лет тюрьмы получил предатель, который помогал российским террористам готовить ракетный удар по железной дороге.

– В Днепре ранее разоблачили вражеского информатора, который передавал российским оккупантам геолокации ВСУ. Также предатель публично призывал к захвату власти в Украине.

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