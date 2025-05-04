Обломки, дым и эвакуация: в полиции показали первые минуты после удара армии РФ по Черкассам

В ночь на 4 мая Черкассы стали целью российских ударных дронов, потерпев серьезные повреждения. В полиции показали видео с первыми минутами после вражеской атаки, снятой на нагрудные камеры.

Видео дня

Патрульные и спасательные службы первыми прибыли на место удара и оперативно помогали жителям поврежденных домов. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в своем Telegram-канале.

"Этой ночью город атаковали вражеские ударные дроны. К счастью, обошлось без погибших", – отметил он.

По словам Билошицкого, одними из первых на место атаки РФ прибыли экипажи патрульной полиции, чтобы помочь. Совместно с другими экстренными службами правоохранители эвакуировали жителей изуродованного жилья и перекрыли движение, чтобы обеспечить проезд спасательной техники.

"Благодарю всех служб, слаженно работающих бок о бок. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики устроили атаку "Шахедами" на Черкассы. В городе раздалась серия взрывов, есть повреждения. Из-за атаки дронов в областном центре произошло сразу несколько пожаров: горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность.

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