'Обломок вошел в шею': бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев получил ранение на фронте. Фото

Журналист и бывший пленник Кремля Станислав Асеев из Донецка после начала полномасштабного вторжения РФ защищает Украину в рядах Вооруженных сил. На фронте он получил ранение, которое чудом не стало смертельным.

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Обломки вражеского снаряда попали ему в шею и грудь. Подробности сам Асеев рассказал в своем аккаунте в сети X.

Защитник отметил, что от вероятной гибели его отделили считанные миллиметры.

"Со мной опять произошло чудо. Этот обломок вошел мне в шею, миновал артерию и застрял в мягких тканях. И осколок, попавший мне в грудную клетку, не прошел в легкие. Еще один вытащили из уха. Так что я в порядке ", – заверил подписчиков Асеев.

Станислав Асеев – украинский писатель, журналист и блогер, член Украинского ПЕН.

В 2017 году Станислав Асеев делал репортажи для Радио Свобода с территорий, подконтрольных террористической организации "ДНР", выходивших под псевдонимом "Станислав Васин". Однако в конце концов оккупанты его "вычислили" – и в начале июня 2017 года Станислав исчез.

Впоследствии выяснилось, что журналист был задержан боевиками "ДНР" и обвинен в шпионаже. После ареста журналиста в течение 28 месяцев держали в плену в самой страшной пыточной Донецка под названием "Изоляция", где он видел и ощутил жестокие пытки и моральные издевательства. О пережитом Асеев после освобождения рассказал в книге "Светлый Путь": История одного концлагеря".

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Станислав Асеев встал на защиту Украины в рядах 109 бригады ТрО. Журналист сразу присоединился к пехотной роте первой линии обороны.

В начале мая в боях в Донецкой области Асеев получил травму головы.

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