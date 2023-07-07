'Обманом завели на передовую': 'мобики' из Уссурийска взбунтовались и отказались воевать, их бросили в СИЗО Луганска. Видео

Российские мобилизованные из Уссурийска (Приморский край РФ) пожаловались, что их "обманом завели" на передовую в Клещиевку под Бахмутом, где держали под огнем Вооруженных сил Украины, оставив без связи, "поддержки авиации и артиллерии". Четверых из них держат в СИЗО в оккупированном Луганске из-за отказа возвращаться на передовую.

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Об этом сообщают российские СМИ. В своем видеообращении, записанном 6 июля, "мобики" из российской воинской части 712869 рассказали, что с декабря 2022 года их батальон "осуществлял круговую оборону" оккупированного Энергодара на Запорожье, а 11 июня их "сняли с боевых позиций" и пообещали отправить в Попасную на Луганщину (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Однако 17 июня без ознакомления личного состава с боевым приказом нас вывезли в село Клещиевка на линию непосредственно соприкосновения с противником, 14 человек обманным путем под предлогом проведения до наших позиций завели на самый передок, где они находились более 16 часов под постоянным минометным огнем. В результате мы понесли потери: один "200", один "300", – пожаловались оккупанты.

По их словам, в Клещиевке они провели "незаконно" 15 суток, где по ним "выпускалось более 2 тысяч снарядов". При этом они не могли укрыться, поскольку позиции "были уничтожены огнем противника".

"Находились мы там без поддержки авиации, артиллерии не имея нормальных средств связи, потому что РЭБ противника глушил любые попытки. Наш РЭБ в это время не работал, что не мешало противнику свободно перемещать свои БПЛА с целью проведения разведывательных действий по определению нашего места нахождения", – заявили "мобики".

2 июля им приказали отступить, а теперь снова пытаются отправить в Клещиевку "на удержание позиций", которые якобы находятся под контролем ВСУ. Оккупанты жалуются, что командование принуждает их "стать добровольцами", угрожает расформировать батальон и отправить в "штрафбат" – отряд "Шторм Z", состоящий из заключенных.

Родственница одного из мобилизованных рассказала Astra, что из 20 человек четверых "отказников" увезли в СИЗО оккупированного Луганска. Там они якобы ждут "вышестоящее начальство".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ на утром 7 июля, украинские защитники отбили все атаки в районе Марьинки. Также уничтожен склад БК и три станции РЭБ оккупантов.

– За сутки 6 июля в Украине ликвидированы около 510 оккупантов, также уничтожены 80 единиц вражеской техники, заявили в Генштабе.

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