ВСУ отразили все вражеские атаки в районе Марьинки, уничтожен состав БК оккупантов и три станции РЭБ – Генштаб

В районе Марьинки украинские защитники под артиллерийским огнем врага успешно отразили все его атаки. Также противник безуспешно пытался вытеснить Силу обороны возле Кармазиновки на Лиманском направлении.

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Об этом говорится в сводке Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на утро 7 июля. Противник продолжает сосредоточивать свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, что привело к 30 боевым столкновениям за последние сутки.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной без существенных изменений. Нет признаков формирования наступательных группировок противника. Военные подразделения с белорусскими символами продолжают выполнять задачи в приграничных районах рядом с Украиной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гатища, который находится в Харьковской области. В течение суток также были зафиксированы минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности в районах Старые Вырки, Искрисковщина, Екатериновка, Запсилья в Сумской области, а также Чернещина, Одноробовка, Гоптивка в Харьковской области.

На Купянском направлении наши военные устойчиво удерживают оборону, подвергаясь артиллерийским и минометным обстрелам противника в районах Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западная и Кисловка в Харьковской области.

На Лиманском направлении противник в течение суток пытался, с поддержкой авиации, вытеснить наши войска с их позиций к западу от Кармазиновки в Луганской области, но не смог добиться успеха. Он также нанес авиационные удары возле Кармазиновки и Невского в Луганской области, а также в Терновском, Ивановском и Федоровском районах Донецкой области. Более 15 населенных пунктов, в частности Невское и Белогоровка в Луганской области, а также Верхнекаменное, Берестовое и Раздолевка в Донецкой области, были обстреляны артиллерией.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Берховка в Донецкой области. Враг также нанес авиационный удар в районе Ивановского. Одновременно наши войска продолжают наступательные действия на юг и севернее города Бахмут, закрепляясь на достигнутых позициях. Более 20 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка в Донецкой области, пострадали от артиллерийских обстрелов противника.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в Первомайском районе в Донецкой области. Противник совершил авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки. Также были зафиксированы артиллерийские обстрелы более 15 населённых пунктов, включая Керамик, Желане, Бердичи, Авдеевку, Первомайское и Карловку в Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражеским артиллерийским огнем наши защитники успешно отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки. Были зафиксированы обстрелы более 10 населенных пунктов, включая Красногоровку, Георгиевку, Максимилиановку, Острое, Марьинку и Победу в Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки в Донецкой области. Был совершен авиационный удар возле Угледара. Также были зафиксированы обстрелы более 15 населённых пунктов, включая Благодатное, Угледар, Золотую Ниву, Шахтерское и Большую Новоселку в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник концентрирует свои основные усилия на предотвращении продвижения наших войск. Были проведены авиационные удары в районах населённых пунктов Большая Новоселка в Донецкой области; Новодаровка, Красная Криница, Новоданиловка в Запорожской области и Змиевка, Дача и Камышаны в Херсонской области. Были также зафиксированы артиллерийские обстрелы более 30 населённых пунктов, среди которых Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Егоровка, Малая Токмачка в Запорожской области; Марганецкая община в Днепропетровской области; Золотая Балка, Садовое, Антоновка, Приозерное в Херсонской области, а также Херсон.

В то же время украинские силы продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых позициях и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За последние сутки авиация сил обороны Украины осуществила 8 ударов по районам сосредоточения противника и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии также нанесли удары по 1 району сосредоточения противника, уничтожили 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 радиоэлектронной станции борьбы врага.

Напомним, что украинские защитники продолжают продвигаться на Таврическом направлении. Российские оккупационные войска несут значительные потери. Так, за минувшие сутки ВСУ на этом направлении отменяли убитыми и ранеными более трех рот захватчиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские спецназовцы сумели уничтожить три "Грады" и личный состав оккупантов в Бахмуте, который остается неприступной крепостью для России.

А на Бердянском направлении морпехи 36-й ОБрМП уничтожили ударный вертолет захватчиков. Эффектная работа была проведена с помощью ПТРК "Джавелин".