Обмен переносился несколько раз: в ГУР раскрыли детали возвращения украинцев из плена РФ

Обмен пленными, который состоялся 19 апреля, стал одним из самых больших за период с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Он готовился долго, а сроки несколько раз передвигались.

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Об этом в телеэфире сказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. Он отметил, что Пасха была дополнительным фактором, чтобы этот обмен состоялся.

Так, в Украину вернулись 276 защитников и одна защитница. Среди них есть тяжелобольные и тяжелораненые военные.

Юсов рассказал, что освобожденных защитников ждет долгий период реабилитации. Ведь последствия тяжелых ранений, боевых травм, избиения, запущенные болезни и многие другие вещи, которые, вместе с нехваткой надлежащего медицинского обслуживания и стрессом, обычно дают свои осложнения.

"Плен – это страшно. Это не куророт и не отпуск. Хорошего плена не бывает", – подчеркнул он.

Также часто и массово есть свидетельства о нарушении прав военнослужащих во время пребывания в российском плену. Поэтому защита прав пленных украинцев – одно из дополнительных направлений, над которым активно работают.

Представитель ГУР подчеркнул, что возвращение 277 защитников является хорошим результатом и символом того, что нужно работать и дальше для возвращения военных и гражданских. По его словам, процесс переговоров сложен, впрочем, он не останавливается ни на день.

"Переговорная группа работает, и мы видим результаты. Это непростая работа, большинство вещей остается вне кадров. Но хочу поблагодарить всех причастных. Отдельно – ОАЭ, которые помогают и выполняют посредническую функцию. Также – семьям защитников, которые не просто ждали, а боролись. Спасибо за понимание и терпение всем тем, кто смог, когда нужно произнести и удержать какую-либо информацию или удержаться от эмоций, а когда нужно – наоборот усилить позицию Украины для возвращения наших", – сказал Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ГУР Кирилл Буданов опубликовал эмоциональное видео встречи военных из плена. Он отметил, что 277 украинских семей наконец услышали желаемое известие о возвращении их родных и близких.

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