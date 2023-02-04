Возвращенных из плена РФ украинцев госпитализировали, они в неудовлетворительном состоянии – ГУР

Состояние здоровья украинцев, которые вернулись из российского плена 4 февраля, неудовлетворительное. По состоянию на вечер субботы все 116 человек были отправлены в больницы для первой помощи и обследований. Бывших военнопленных ждет лечение и реабилитация.

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Дмитрий Усов на заседании в Офисе президента, передает пресс-служба ОП на официальном сайте. В этот день руководитель ведомства Андрей Ермак по поручению украинского лидера Владимира Зеленского заслушал доклады представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Ермак подчеркнул: очень важно, чтобы наши Герои получили медицинскую помощь, чтобы их обследовали и при необходимости поставили диагнозы.

"У государства есть возможности, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь. Безусловно, нужно обеспечить встречу воинов с родными. И потом, при необходимости, решать вопрос выезда на лечение за границу. Чтобы каждый наш защитник чувствовал, что он воевал за государство, он отдавал свое здоровье, рисковал жизнью, и государство ему благодарно, оно заботится о нем и ведет по жизни. Потому что он тот человек, благодаря которому существует Украина", – заявил глава ОП.

Он также высказал сожаление по поводу бездействия Международного комитета Красного Креста, который не может обеспечить соблюдение прав человека, в том числе украинцев в российском плену.

"Поэтому настало время для создания новой организации со штаб-квартирой в Киеве, которая бы действительно занималась людьми, находящимися в плену", – сказал Ермак.

Как доложил замначальника ГУР Усов, среди 116 освобожденных:

– 87 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в том числе двое – из Военно-морских сил, двое – из ССО, восемь – из ТРО;

– 19 представителей органов системы МВД, в том числе семь воинов Нацгвардии, шесть представителей Нацполиции, пятеро бойцов Госпогранслужбы, один представитель ГСЧС.

Усов добавил, что работу над сегодняшним обменом в свое время проводил и тогдашний глава МВД Денис Монастырский, который 18 января погиб в авиакатастрофе в Броварах. "Нам удалось вернуть тех работников [министерства внутренних дел], которыми он занимался", – сказал сотрудник ГУР.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Координационном штабе ранее рассказали, что среди освобожденных 4 февраля – попавшие в плен на донецком направлении (в частности под Бахмутом и в Мариуполе), а также в Киевской, Луганской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Харьковской областях.

– Десятки украинцев имеют ранения, у части из них ампутированы конечности. Младшему из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, самому старшему – 62 года.

– В вечернем обращении к народу президент Владимир Зеленский заявил, что всего за время полномасштабной войны с РФ из плена агрессора удалось освободить уже 1762 наших граждан.

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