Обмен пленными: в сети появилась информация о возвращении в Украину предателя, которым оказался ненужным России

В сети появилась информация о том, что один из украинских военных, которого вернули в рамках обмена 6 мая, якобы оказался предателем. Речь идет про Данила Черняева родом из Геническа.

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Об этом написал украинский военный, автор Telegram-канала "Говорять Снайпер" Станислав Бунятов. По его данным, Черняев на момент полномасштабного вторжения проходил службу на КПВВ "Чонгар".

На его странице в Instagram на аватарке установлена фотография в форме ГПСУ, то же указано и в описании профиля.

"В плену написал заявление на отказ от украинского гражданства, жил в специальном бараке для избранных, собственноручно сшил флаг РФ и ходил с ним, рисовал рисунки российским вертухаям, носил кепку с оккупационным знаком "Z", свидетельствовал против своих побратимов, а в 23 году добровольно согласился вступить в российский добробат, но как и большинство предателей россиянам был не нужен, поэтому вместо обмена достойного бойца был возвращен в Украину", – написал Бунятов.

По его словам, против Даниила Черняева готовы свидетельствовать более 10 бойцов, которые вернулись из плена. Контакты этих военных уже переданы соответствующим органам.

Как пишет "Бабель", из плена могли вернуть еще одного вероятного коллаборанта. Речь идет про Константина Белова, которого вернули в рамках обмена 19 апреля 2025 года.

По словам ранее обменянных бойцов, в плену он добровольно сотрудничал с российскими надзирателями – доносил на украинских пленных, из-за чего их избивали. Эта информация возмутила общество, поскольку информацию про Белова распространило немало украинских военных и публичных лиц.

В плен Константин попал с "Азовстали" 16 мая 2022 года. В день его возвращения в Украину о возможном сотрудничестве Белова с российскими надзирателями сообщил защитник Мариуполя Илья "Смурф" Ильяшенко.

По его словам, Константин Белов начал сотрудничать с российскими надзирателями еще в первой колонии. Он якобы сам написал заявление с просьбой остаться на территории России и не быть включенным в список на обмен. С Ильяшенко после огласки уже связалась СБУ.

В комментарии "Бабелю" сам Константин признал, что его состояние в плену было "неадекватным", но не подтвердил все обвинения в свой адрес. По его словам, все, что о нем рассказывают обменянные бойцы, могло действительно происходить, но, учитывая состояние людей в плену, "бессмысленно об этом говорить". Он добавил, что то, что произошло в плену, "это уже другая жизнь".

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и задержали российского "крота" на Харьковщине. Им оказался военнослужащий-контрактник одной из бригад ВСУ, который сотрудничал с вражеской военной разведкой (ГРУ).

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