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Обмен пленными: в сети появилась информация о возвращении в Украину предателя, которым оказался ненужным России

София Закревская
War
2 минуты
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Обмен пленными: в сети появилась информация о возвращении в Украину предателя, которым оказался ненужным России

В сети появилась информация о том, что один из украинских военных, которого вернули в рамках обмена 6 мая, якобы оказался предателем. Речь идет про Данила Черняева родом из Геническа.

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Об этом написал украинский военный, автор Telegram-канала "Говорять Снайпер" Станислав Бунятов. По его данным, Черняев на момент полномасштабного вторжения проходил службу на КПВВ "Чонгар".

Обмен пленными: в сети появилась информация о возвращении в Украину предателя, которым оказался ненужным России

На его странице в Instagram на аватарке установлена фотография в форме ГПСУ, то же указано и в описании профиля.

Обмен пленными: в сети появилась информация о возвращении в Украину предателя, которым оказался ненужным России

"В плену написал заявление на отказ от украинского гражданства, жил в специальном бараке для избранных, собственноручно сшил флаг РФ и ходил с ним, рисовал рисунки российским вертухаям, носил кепку с оккупационным знаком "Z", свидетельствовал против своих побратимов, а в 23 году добровольно согласился вступить в российский добробат, но как и большинство предателей россиянам был не нужен, поэтому вместо обмена достойного бойца был возвращен в Украину", – написал Бунятов.

По его словам, против Даниила Черняева готовы свидетельствовать более 10 бойцов, которые вернулись из плена. Контакты этих военных уже переданы соответствующим органам.

Обмен пленными: в сети появилась информация о возвращении в Украину предателя, которым оказался ненужным России

Как пишет "Бабель", из плена могли вернуть еще одного вероятного коллаборанта. Речь идет про Константина Белова, которого вернули в рамках обмена 19 апреля 2025 года.

По словам ранее обменянных бойцов, в плену он добровольно сотрудничал с российскими надзирателями – доносил на украинских пленных, из-за чего их избивали. Эта информация возмутила общество, поскольку информацию про Белова распространило немало украинских военных и публичных лиц.

Обмен пленными: в сети появилась информация о возвращении в Украину предателя, которым оказался ненужным России

В плен Константин попал с "Азовстали" 16 мая 2022 года. В день его возвращения в Украину о возможном сотрудничестве Белова с российскими надзирателями сообщил защитник Мариуполя Илья "Смурф" Ильяшенко.

По его словам, Константин Белов начал сотрудничать с российскими надзирателями еще в первой колонии. Он якобы сам написал заявление с просьбой остаться на территории России и не быть включенным в список на обмен. С Ильяшенко после огласки уже связалась СБУ.

В комментарии "Бабелю" сам Константин признал, что его состояние в плену было "неадекватным", но не подтвердил все обвинения в свой адрес. По его словам, все, что о нем рассказывают обменянные бойцы, могло действительно происходить, но, учитывая состояние людей в плену, "бессмысленно об этом говорить". Он добавил, что то, что произошло в плену, "это уже другая жизнь".

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и задержали российского "крота" на Харьковщине. Им оказался военнослужащий-контрактник одной из бригад ВСУ, который сотрудничал с вражеской военной разведкой (ГРУ).

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