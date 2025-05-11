Обмотались желтым скотчем во время 'перемирия': что выдало оккупантов, которые маскировались под 'своих'. Видео

Вопреки режиму условного "перемирия", враг в очередной раз прибегнул к коварной тактике. Российские оккупанты пытались приблизиться к позициям Сил обороны Украины, замаскировавшись под украинских военных. Для имитации "своих" они обмотали себя желтым скотчем – маркировкой, которую украинские подразделения часто используют на поле боя для распознавания.

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Об инциденте сообщила 60-я отдельная механизированная бригада. В сообщении указано, что маскировка россиян не сработала.

Украинские защитники быстро заметили несоответствия. В частности, оккупантов выдали мелочи: неестественный оттенок военной формы и жгут Эсмарха, который торчал из кармана одного из них. В ВСУ вместо этого используют стандартные турникеты, которые четко отличаются от советских аналогов.

"Ничто так не выдавало Штирлица, как неправильный оттенок формы и жгут Эсмарха", – прокомментировали ситуацию украинские военные.

Несмотря на попытку ввести в заблуждение украинских защитников, вражескую группу вовремя обнаружили.

Поведение и экипировка не соответствовали стандартам ВСУ, что стало дополнительным признаком обмана.

Попытка проникновения провалилась, и противник был обезврежен.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники не прекращают уничтожать российскую военную техникуи личный состав по всей линии фронта. На этот раз наши пограничники показали слаженную работу по ликвидации оккупантов на Сумском направлении. На кадрах видно, как с помощью сбросов с дронов боеприпасы попадают прямо в цель.

Напомним, благодаря слаженным действиям бойцов 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ в начале мая оккупанты понесли серьезные потери в Торецке Донецкой области. В то же время россияне не перестают присваивать себе фейковую победу на фоне собственных поражений.

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