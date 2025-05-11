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РФ понесла многочисленные потери и опозорилась фейком: в ВСУ показали, как отбили масштабную атаку врага в Торецке. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
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РФ понесла многочисленные потери и опозорилась фейком: в ВСУ показали, как отбили масштабную атаку врага в Торецке. Видео

В начале мая российские захватчики понесли серьезные потери в Торецке Донецкой области, благодаря слаженным действиям бойцов 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. В то же время оккупанты не перестают присваивать себе фейковую победу на фоне собственных поражений.

Видео дня

Видео с последствиями многочисленных потерь российской армии в технике и живой силе опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ". На кадрах можно увидеть множество уничтоженной военной техники врага и ликвидированных оккупантов.

Отмечается, что солдаты РФ пытались осуществить наступательные действия в центре Торецка. Однако подразделения 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ провели ряд контратак, что привело к улучшению их тактического положения.

РФ понесла многочисленные потери и опозорилась фейком: в ВСУ показали, как отбили масштабную атаку врага в Торецке. Видео

"Враг не ожидал такого развития событий и понес многочисленные потери. Были уничтожены и резервы, которые враг ввел в бой для стабилизации положения (те самые резервы, которые россияне держали для ввода в бой для развития собственного наступления)", – говорится в сообщении.

РФ понесла многочисленные потери и опозорилась фейком: в ВСУ показали, как отбили масштабную атаку врага в Торецке. Видео

Со своей стороны Силы обороны тоже несли потери в технике и личном составе. Российские войска захватили в плен одного украинского бойца, которого сразу же использовали для пропагандистских целей.

РФ понесла многочисленные потери и опозорилась фейком: в ВСУ показали, как отбили масштабную атаку врага в Торецке. Видео

"Спекулируя датами, цифрами и информационными материалами, враг свое поражение пытается перекрутить в тактическую победу. И разгоняет в своих социальных сетях материалы с нужными ему акцентами, сосредоточившись на атаке во время так называемого "перемирия". Заметим, что события происходили еще в начале месяца", – говорится в сообщении.

Наши защитники продолжают вести тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника в городе Торецк, который сегодня приобрел для россиян такое же символическое значение, как Сталинград для немецкой армии во время Второй мировой войны.

РФ понесла многочисленные потери и опозорилась фейком: в ВСУ показали, как отбили масштабную атаку врага в Торецке. Видео

Напомним, на Торецком направлении российские оккупационные войска пытаются искать более уязвимые участки и активно штурмуют небольшие населенные пункты. Враг хочет обойти участки, где находятся подразделения Сил обороны Украины, чтобы не противостоять им.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ показали новые кадры разрушенного Торецка в Донецкой области, которые еще раз напоминают о трагедии, произошедшей с этим городом из-за российской агрессии. На видео можно увидеть огромные руины – здания, которые были частично или полностью разрушены от постоянных обстрелов, утраченную инфраструктуру и пустые улицы.

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