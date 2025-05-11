РФ понесла многочисленные потери и опозорилась фейком: в ВСУ показали, как отбили масштабную атаку врага в Торецке. Видео

В начале мая российские захватчики понесли серьезные потери в Торецке Донецкой области, благодаря слаженным действиям бойцов 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. В то же время оккупанты не перестают присваивать себе фейковую победу на фоне собственных поражений.

Видео дня

Видео с последствиями многочисленных потерь российской армии в технике и живой силе опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ". На кадрах можно увидеть множество уничтоженной военной техники врага и ликвидированных оккупантов.

Отмечается, что солдаты РФ пытались осуществить наступательные действия в центре Торецка. Однако подразделения 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ провели ряд контратак, что привело к улучшению их тактического положения.

"Враг не ожидал такого развития событий и понес многочисленные потери. Были уничтожены и резервы, которые враг ввел в бой для стабилизации положения (те самые резервы, которые россияне держали для ввода в бой для развития собственного наступления)", – говорится в сообщении.

Со своей стороны Силы обороны тоже несли потери в технике и личном составе. Российские войска захватили в плен одного украинского бойца, которого сразу же использовали для пропагандистских целей.

"Спекулируя датами, цифрами и информационными материалами, враг свое поражение пытается перекрутить в тактическую победу. И разгоняет в своих социальных сетях материалы с нужными ему акцентами, сосредоточившись на атаке во время так называемого "перемирия". Заметим, что события происходили еще в начале месяца", – говорится в сообщении.

Наши защитники продолжают вести тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника в городе Торецк, который сегодня приобрел для россиян такое же символическое значение, как Сталинград для немецкой армии во время Второй мировой войны.

Напомним, на Торецком направлении российские оккупационные войска пытаются искать более уязвимые участки и активно штурмуют небольшие населенные пункты. Враг хочет обойти участки, где находятся подразделения Сил обороны Украины, чтобы не противостоять им.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ показали новые кадры разрушенного Торецка в Донецкой области, которые еще раз напоминают о трагедии, произошедшей с этим городом из-за российской агрессии. На видео можно увидеть огромные руины – здания, которые были частично или полностью разрушены от постоянных обстрелов, утраченную инфраструктуру и пустые улицы.

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