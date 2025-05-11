Компромиссов нет: пограничники показали четкую работу по врагу на Сумском направлении. Видео

Украинские защитники не прекращают уничтожать российскую военную технику и личный состав по всей линии фронта. На этот раз наши пограничники показали слаженную работу по ликвидации оккупантов на Сумском направлении.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. На кадрах видно, как с помощью сбросов с дронов боеприпасы попадают прямо в цель.

"Работают четко и без компромиссов: операторы РУБпАК "Прайм" уничтожают врага на Сумском направлении. Бойцы 5 пограничного отряда наносят точные удары по позициям противника", – говорится в сообщении.

Благодаря ювелирной работе наших операторов дронов российские захватчики остались без средств связи, техники, живой силы и не только.

"Уничтожены укрытия, блиндажи, склад БК, средства связи, позиция взлета и управления БпЛА, позиция минометчиков, транспорт и личный состав", – говорится в сообщении.

Напомним, благодаря слаженным действиям бойцов 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ в начале мая оккупанты понесли серьезные потери в Торецке Донецкой области. В то же время россияне не перестают присваивать себе фейковую победу на фоне собственных поражений.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи н.п. Багатырь в Донецкой области украинские защитники сорвали попытку российских оккупантов прорвать оборону. Благодаря работе штаба тактической группы "Угледар" атака врага была вовремя обнаружена еще на подходе. В результате уничтожено 24 единицы техники и 40 солдат армии РФ.

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