Оборона Бахмута истощает силы обеих сторон: разведка Британии оценила ход боев за город

Сражение за Бахмут истощает как российские, так и украинские силы. В то же время, украинские воины остановили продвижение оккупантов к северу от города.

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В настоящее время Силы обороны испытывают трудности с обеспечением из-за разрушения захватчиками моста на последней основной дороге в город, у оккупантов под Бахмутом усиливается "снарядный голод". Об этом говорится в новом своде Министерства обороны Великобритании.

Бои за Бахмут, утверждает британская разведка, продолжают истощать силы с обеих сторон. Впрочем, за выходные украинские воины стабилизировали периметр обороны после недавнего продвижения российских захватчиков к северу от города.

Между тем оккупанты в начале марта уничтожили мост на последнем из основных путей обеспечения защитников Бахмута. Поэтому украинские воины столкнулись с трудностями в пополнении запасов.

"2 марта российский удар разрушил мост через единственную асфальтированную дорогу в Бахмут, которая все еще находилась под контролем Украины. Грязь, вероятно, мешает украинским усилиям пополнять запасы, поскольку они все чаще используют грунтовые дороги", – говорится в сообщении.

Тем временем российская группировка под Бахмутом все больше ощущает "снарядный голод". Принимая во внимание российскую тактику, это тормозит возможное продвижение захватчиков.

"Публичные разногласия между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны России по распределению боеприпасов подчеркивают трудности в поддержке высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимых для продвижения с их текущей тактикой", – констатировали в МО Британии.

Напомним, ранее в разведке НАТО заявили, что Россия теряет в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина. При этом, несмотря на то, что потери Украины значительны, РФ теряет свой наступательный потенциал. И у Силы обороны есть все шансы перехватить инициативу на поле боя.

Также сообщалось, что в Госдепе США считают, что РФ хочет захватить Бахмут, чтобы показать хоть какие-то результаты. Впрочем, стратегический провал для государства-агрессора уже практически неизбежен.