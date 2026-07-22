Оборона Киева, Харьковское контрнаступление, Курская операция и скандал со "Скалой": чем запомнился генерал Сырский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил Украины. Вечером 21 июля 2026 года он сообщил, что новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый, а с Александром Сырским уже обсуждена передача дел и его дальнейший формат службы. Вместе с новым военным руководством определена и будущая структура Генерального штаба.

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О кадровых изменениях Зеленский сообщил в своем вечернем обращении 21 июля. По его словам, назначение Драпатого является частью обновления системы военного управления. Президент отметил, что совместно с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой уже определена новая структура Генерального штаба.

Также он сообщил, что с Александром Сырским согласована передача дел.

Александр Сырский возглавил Вооруженные силы Украины в феврале 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного. За время своего командования он руководил войсками в самые сложные моменты полномасштабной войны, принимал решения по оборонительным и наступательным операциям, а также неоднократно участвовал в общественных дискуссиях.

Главные истории дня

Именно во время его пребывания в должности украинские войска провели Курскую операцию, продолжали сдерживать российское наступление на востоке, а также работали над стабилизацией линии фронта.

В то же время период его руководства сопровождался резонансными конфликтами, среди которых – история вокруг полка "Скала", который в СМИ часто называли "полком Сирского", и публичное противостояние с тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым.

Сирский во время АТО/ООС

Военная карьера Александра Сирского началась задолго до полномасштабной войны. После начала российской агрессии в 2014 году он занимал руководящие должности в Антитеррористической операции, а впоследствии – в операции Объединенных сил.

Одним из самых известных эпизодов этого периода стал выход украинских военных из района Дебальцево зимой 2015 года. Украинское командование заявляло, что организованный отход позволил сохранить личный состав и значительную часть техники в условиях численного превосходства российских войск и подконтрольных им формирований.

После этого Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, а в 2019 году стал командующим Сухопутными войсками. На этой должности он отвечал за подготовку войск, реформирование отдельных направлений и развитие боевых возможностей армии.

Сырский во время полномасштабного вторжения

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Сирский командовал обороной Киева. Украинские военные остановили продвижение российских подразделений к столице, а впоследствии заставили их отступить из Киевской области.

Осенью 2022 года под его руководством была проведена Харьковская наступательная операция. Украинские силы освободили значительную часть оккупированной территории Харьковской области, включая Балаклею, Купянск и Изюм. Эта операция стала одной из самых успешных за всё время полномасштабной войны.

В 2023 году Сирский руководил обороной Бахмута. После захвата города российскими войсками украинские подразделения провели ряд контратак на его флангах в ходе летнего контрнаступления, что позволило улучшить тактическое положение на отдельных участках.

Сырский на посту главнокомандующего ВСУ

8 февраля 2024 года Александр Сырский был назначен главнокомандующим Вооружёнными силами Украины. На новой должности он получил под своё командование все виды и рода войск в период, когда ситуация на фронте оставалась напряжённой почти на всей линии боевого столкновения.

Одним из самых резонансных событий этого периода стала Курская операция ВСУ, начавшаяся в августе 2024 года. Украинские подразделения пересекли государственную границу и установили контроль над частью территории Курской области РФ. Это была первая масштабная операция украинской армии непосредственно на международно признанной территории России с начала полномасштабной войны.

Президент Владимир Зеленский и представители военного командования заявляли, что операция позволила отвлечь российские резервы от других направлений фронта и оказать дополнительное давление на российское военное руководство.

Стабилизация фронта

В 2025–2026 годах одной из главных задач командования стала стабилизация ситуации на наиболее сложных направлениях. Генеральный штаб регулярно сообщал об укреплении оборонительных рубежей, ротации подразделений и привлечении резервов.

В течение 2026 года украинские военные проводили оборонительные и контратакующие действия на востоке и юге страны. Командование неоднократно заявляло о необходимости сохранения личного состава, подготовки резервов и наращивания технологического преимущества над противником.

Сырский также регулярно посещал передовые командные пункты, заслушивал доклады командиров и сообщал о решениях по усилению отдельных участков фронта.

Скандал вокруг "Скалы"

Одним из самых громких информационных поводов последних месяцев стала ситуация вокруг полка "Скала". В публичном пространстве это подразделение нередко называли "полком Сирского", хотя официально такого статуса оно не имело.

Скандал возник после заявлений о возможных проблемах внутри подразделения, кадровых решениях и конфликтах между отдельными военнослужащими и командованием. Тема широко обсуждалась в СМИ и социальных сетях, а также стала предметом многочисленных публичных заявлений.

Конфликт с Федоровым

Еще одной резонансной темой стало противостояние между главнокомандующим Александром Сирским и тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым. В течение 2026 года между ними возникли разногласия относительно подходов к управлению войсками и кадровых решений.

Этот конфликт активно обсуждался в политических кругах и СМИ. После объявления о кадровых изменениях в военном руководстве стало известно, что Михаил Драпатый возглавит Вооруженные силы Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ и сообщил об обновлении системы военного управления и будущей структуре Генерального штаба.

Также сообщалось, что 21 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. После публикации кадров со встречи, на которой присутствовал генерал Михаил Драпатый, вновь активизировались предположения о возможных кадровых изменениях в военном руководстве.

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