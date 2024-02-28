"Обороне должен способствовать сам рельеф": в ОСГВ "Таврия" рассказали о ситуации на Авдеевском направлении. Карта

Силы обороны Украины продолжают вести оборонительную операцию на Авдеевском направлении (Донецкая область). Рельеф местности – в частности каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненьке, Орловка и Бердичи – должен помогать нашим воинам.

Об этом заявил Дмитрий Лиховий, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", выступая в эфире одной из программ "Радио Свобода". Он сказал, что именно такую линию обороны сейчас выбрали наши Вооруженные силы.

"Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции", – сказал Лиховий.

По его словам, защитникам страны удалось заблокировать вражеские штурмы на подходе к селу Орловка.

Оккупанты активно применяют артиллерию, минометы, FPV-дроны и авиацию, но ВСУ противостоят противнику.

"Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника – у села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окрестностях", – заявил военный.

Защитник Украины из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Анатолий Никитин, младший сержант батальона беспилотных авиационных комплексов, сказал, что на этом направлении есть полевые укрепления, которые помогают при артиллерийских, минометных обстрелах или атаках вражеской пехоты.

Однако от управляемых авиационных бомб агрессора защиты нет. "Противник сейчас применяет тактику, против которой у нас нет противоядия – удары корректируемыми авиабомбами по 500 килограммов взрывчатки. Это воронка пять метров в глубину", – отметил Никитин.

Как писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны заявил, что российские оккупационные войска пытаются воспользоваться тактическими возможностями, появившимися после захвата ими Авдеевки. Они поддерживают относительно высокий темп наступательных операций в надежде продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем украинские войска установят более труднопроходимую оборону.

– 27 февраля в ОСГВ "Таврия" сообщили, что наши подразделения отошли из села Ласточкино возле захваченной оккупантами Авдеевки.

– Также в этот день аналитики DeepState заявили, что ВС РФ вслед за Ласточкиным захватили села Степное и Северное. В ОСГВ "Таврия" подтвердили это.

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