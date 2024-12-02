Обороноспособность является главным приоритетом: Зеленский анонсировал новые перестановки в ВСУ и Генштабе

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые ротации в Силах обороны и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Грядущие изменения он объяснил необходимостью "двигаться быстрее".

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Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 2 декабря, на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает корреспондент OBOZ.UA. Шольц находится с официальным визитом в Киеве.

"Недавно я представлял план устойчивости прежде всего внутри нашего государства. И обороноспособность, способность, наши военные являются одним из главных приоритетов единства и других пунктов этого плана. Там есть конкретные реформы, конкретные решения", – заявил президент.

По словам Зеленского, эти конкретные решения принимают "конкретные люди".

"Это не последние перестановки, они еще будут, потому что нужно двигаться быстрее", – сказал он.

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