Усиление армии и улучшение боеспособности: Умеров прокомментировал новые кадровые решения в ВСУ

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал кадровые решения, принятые 29 ноября. Речь идет о назначении командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого, а заместителем главнокомандующего ВСУ – командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Олега Апостола.

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Эти решения направлены на усиление нашей армии, повышение ее боеспособности и внедрение новых подходов к управлению. Об этом Умеров написал в Facebook.

"Убежден, что новоназначенные руководители, имеющие боевой опыт, приложат все усилия, чтобы обеспечить качественную подготовку наших военнослужащих и эффективное выполнение задач для защиты Украины", – отметил он.

Также Умеров поблагодарить за службу генерал-лейтенанта Александра Павлюка, возглавлявшего Сухопутные войска ВСУ. Его вклад в защиту нашей страны в этот сложный период заслуживает уважения.

"Продолжаем укреплять Вооруженные Силы для достижения главной цели – победы в войне и восстановления территориальной целостности нашего государства", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались вопросы энергетической безопасности и обороны Украины.

Гарант также принял несколько важных кадровых решений касательно Вооруженных сил Украины, в частности назначил нового командующего Сухопутными войсками – им стал Михаил Драпатый. А заместителем главнокомандующего Вооруженными силами назначен Олег Апостол.

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