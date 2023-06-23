'Образцовая украинская сила': Зеленский, Залужный и Наев отметили подвиг воинов Центра специальных операций 'А' СБУ в войне. Видео

23 июня 2023 года исполняется 29 лет со дня основания Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Воины-спецназовцы за время полномасштабной войны проявили себя как образцовая украинская сила, совершив тысячи сверхсложных и рискованных операций от Киева до острова Змеиный и охваченного огнем востока и юга страны.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. А главнокомандующий Вооруженными силами Украины и командующий объединенными силами ВСУ поздравили братьев по оружию с профессиональным праздником и подчеркнули: стоять с украинскими спецназовцами плечом к плечу на поле боя – настоящая честь.

Президент Зеленский в приветственном слове отметил: воины СБУ провели множество сложных и рискованных операций, подробности которых можно будет раскрыть только после завершения войны.

"Сегодня мы отмечаем в нашем государстве день очень важных и очень эффективных наших воинов – День Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. И благодарим их! Конечно, пока засекречено большинство из того, что делают наши спецназовцы СБУ на войне ради Украины. Но это действительно крутые операции, и хочу, чтобы все в Украине это знали и этим гордились. Это тысячи специальных и оперативно-боевых мероприятий от Киева до Змеиного и повсюду в районах боевых действий", – подчеркнул глава государства.

Он назвал украинских спецназовцев "образцовой украинской силой" и поблагодарил бойцов ЦСО "А" СБУ за то, что они делают для победы.

"А" СБУ – настоящие наши, украинские воины! Образцовая украинская сила! Благодарю вас, ребята! Каждого! Поздравляю вас с вашим днем и горжусь вами! Желаю всем вам как можно больше уничтожить врагов и всем нам с вами, всей нашей Украине – как можно быстрее победить. Слава вам, герои! Слава Украине!" – отметил Зеленый.

Поблагодарил братьев по оружию и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Поздравляю боевых побратимов из Центра специальных операций "А" СБУ с профессиональным праздником. Спасибо за вашу стойкость, мощь и самоотверженность. "Жизнь – Родине! Честь – никому!" Вместе – к Победе!" – написал он.

Командование Объединенных сил ВСУ также присоединилось к поздравлениям. Там показали яркие кадры боевой работы спецназовцев ЦСО "А" СБУ.

Командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил мастерство и мужество украинских спецназовцев, находящихся в водовороте боевых действий.

"Боевые побратимы из ЦСО СБУ "А"! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша боевая работа, мастерство и безоговорочный патриотизм достойны высочайшего признания. Вы – там, где сложно. Вы – те, кто творит новую историю украинских спецслужб. У вас всегда есть контрдействие на все хитроумные выходки врага", – отметил Наев.

Он подчеркнул: сейчас бойцы ЦСО "А" СБУ не только противодействуют терроризму, но и стоят бок о бок с воинами из других структур и родов войск.

"В сложное для страны время вы не только выполняете задачи по борьбе с терроризмом, но и принимаете непосредственное участие в действиях в составе Сил Обороны Украины. Вы проводите разведку, наводите нашу артиллерию по выявленным позициям врага, уничтожаете их личный состав с помощью самых современных технических". решений и днем, и ночью. Горд из того, что имею честь бок о бок защищать родную страну и в этот славный день вместе с вами в очередной раз повторить наш главный принцип: "Жизнь Родине! Честь – никому!". Слава Украине! Вместе победим!" – подчеркнул он.

Напомним, с начала полномашстабного вторжения России СБУ начала расследование почти 92 тыс. уголовных производств относительно полномасштабной агрессии РФ. В настоящее время продолжается следствие по примерно 43 тыс. дел, касающихся нарушений Россией законов и обычаев войны.

В то же время, спецназовцы удачно минусуют врага на поле боя. На днях появилось видео ювелирной работы операторов дронов: только за последнюю неделю спецназовцы СБУ уничтожили 21 единицу военной техники РФ.