"Общество и элиты должны осознать": секретарь СНБО назвал цель атак по российским НПЗ и аэродромам

Удары по нефтеперерабатывающим заводам и аэродромам глубоко внутри России являются "ключевой частью" стратегии остановить намерения российского диктатора Владимира Путина наступать. Целью таких атак, среди прочего, является убедить российское общество и элиты, что продолжать войну дороже, чем ее прекратить.

Об этом в интервью The Economist сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко. По его словам, атаки дронами вглубь РФ в первую очередь "ограничивают для Путина пространство для маневра".

Во-вторых, это должно убедить россиян, что дешевле для страны будет прекратить войну против Украины.

"Один удар по аэродрому может повредить семь, десять, 15 самолетов. Каждый из них стоит более 30 миллионов долларов. Мы можем провести операцию менее чем за 2 миллиона долларов. Это фантастическая экономическая эффективность", – отметил Литвиненко.

Секретарь СНБО считает, что так называемая российская элита однажды может повернуться против Путина.

Также Литвиненко обратил внимание, что российский диктатор до сих пор не отступил от своих максималистских целей уничтожить украинское государство и превратить его в буферную зону. Если Запад не поможет остановить Москву, то в будущем придется заплатить большую цену.

"Важно понимать, что путинизм еще не завершил свою эволюцию. Может быть еще хуже. Если Запад не прекратит это, то позже он заплатит еще большую цену, и к тому же собственной жизнью. Помощь Украине – это не благотворительность. Россияне не беспокоятся о своих потерях, и это еще больше усложняет ситуацию", – добавил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что по оценкам НАТО, к началу апреля украинские дроны вывели из строя 15% мощностей российских НПЗ. Поэтому Россия, по данным Института изучения войны, была вынуждена договариваться об импорте бензина из Казахстана.

Впрочем, атакуют Силы обороны не только НПЗ. Так, 5 апреля в Ростовской области снова прогремели взрывы: местные сообщили об атаке на аэродром в городе Морозовск. Там, по данным украинской разведки, могло быть уничтожено не менее шести российских самолетов.

Как писал OBOZ.UA, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что "бавовна" в России будет продолжаться и ее радиус будет увеличиваться.

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