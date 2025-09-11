Общежитие, училище и корпуса больницы: в Сумах в результате атаки дронов повреждены 30 зданий. Фото

В ночь на четверг, 11 сентября, страна-террорист в очередной раз атаковала Сумы. Вследствие вражеского удара было повреждено 30 зданий. Среди них общежитие, училище и корпуса больницы.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко. Он отметил, что ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

"Оперативный Штаб по ликвидации последствий ночной атаки на Высшее профессиональное училище строительства и дизайна работает в школе № 26", – говорится в сообщении.

В результате вражеского удара в целом повреждено 30 зданий. В частности:

– В 13-ти нежилых зданиях повреждены: 283 окна, и 3 крыши: учебные корпуса и мастерские, имущество и оборудование училища.

– Повреждено общежитие, заведение общего среднего образования и корпуса городской больницы и поликлиники.

– В 16 жилых многоквартирных домах повреждены: 67 окон, 16 балконных рам, 80 окон общего пользования и 2 крыши.

Также, по информации полиции, было повреждено частное авто.

"На месте попадания работали 104 работника: ГСЧС, нацполиции, Сумского горсовета, коммунальных предприятий и общественных организаций. Задействовано 23 единицы техники. Отделом восстановления поврежденного имущества принято 19 заявлений на обследование поврежденного имущества", – резюмировал текущую ситуацию чиновник.

Что предшествовало

Военные страны-агрессора России в ночь на четверг, 11 сентября, атаковали Сумы ударными дронами, в городе прогремело два взрыва. Целью врага оказалось Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна. Здание подверглось разрушениям, вспыхнул пожар.

Кроме того, дроном был атакован Свято-Воскресенский кафедральный собор Православной церкви Украины в Сумах, когда там проходило богослужение. В результате обстрела памятник архитектуры получил повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью агрессор атаковал Украину 66 "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Силами ПВО уничтожено 62 БПЛА. Попадание четырех БПЛА есть на трех локациях.

