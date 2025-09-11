УкраїнськаУКР
русскийРУС

Общежитие, училище и корпуса больницы: в Сумах в результате атаки дронов повреждены 30 зданий. Фото

Анна Павлова
War
2 минуты
1,5 т.
Общежитие, училище и корпуса больницы: в Сумах в результате атаки дронов повреждены 30 зданий. Фото

В ночь на четверг, 11 сентября, страна-террорист в очередной раз атаковала Сумы. Вследствие вражеского удара было повреждено 30 зданий. Среди них общежитие, училище и корпуса больницы.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко. Он отметил, что ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

Общежитие, училище и корпуса больницы: в Сумах в результате атаки дронов повреждены 30 зданий. Фото
Общежитие, училище и корпуса больницы: в Сумах в результате атаки дронов повреждены 30 зданий. Фото
Общежитие, училище и корпуса больницы: в Сумах в результате атаки дронов повреждены 30 зданий. Фото

"Оперативный Штаб по ликвидации последствий ночной атаки на Высшее профессиональное училище строительства и дизайна работает в школе № 26", – говорится в сообщении.

В результате вражеского удара в целом повреждено 30 зданий. В частности:

– В 13-ти нежилых зданиях повреждены: 283 окна, и 3 крыши: учебные корпуса и мастерские, имущество и оборудование училища.

– Повреждено общежитие, заведение общего среднего образования и корпуса городской больницы и поликлиники.

– В 16 жилых многоквартирных домах повреждены: 67 окон, 16 балконных рам, 80 окон общего пользования и 2 крыши.

Общежитие, училище и корпуса больницы: в Сумах в результате атаки дронов повреждены 30 зданий. Фото
Общежитие, училище и корпуса больницы: в Сумах в результате атаки дронов повреждены 30 зданий. Фото

Также, по информации полиции, было повреждено частное авто.

"На месте попадания работали 104 работника: ГСЧС, нацполиции, Сумского горсовета, коммунальных предприятий и общественных организаций. Задействовано 23 единицы техники. Отделом восстановления поврежденного имущества принято 19 заявлений на обследование поврежденного имущества", – резюмировал текущую ситуацию чиновник.

Что предшествовало

Военные страны-агрессора России в ночь на четверг, 11 сентября, атаковали Сумы ударными дронами, в городе прогремело два взрыва. Целью врага оказалось Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна. Здание подверглось разрушениям, вспыхнул пожар.

Кроме того, дроном был атакован Свято-Воскресенский кафедральный собор Православной церкви Украины в Сумах, когда там проходило богослужение. В результате обстрела памятник архитектуры получил повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью агрессор атаковал Украину 66 "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Силами ПВО уничтожено 62 БПЛА. Попадание четырех БПЛА есть на трех локациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!