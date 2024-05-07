Обстановка контролируемая: пограничники показали, как патрулируют границу с Беларусью. Фото и видео

Украинские пограничники продолжают патрулировать границу с Беларусью. В том числе контролируется часть границы, проходящей по реке Днепр.

Государственная пограничная служба Украины показала, как это происходит. Как отметили в ГПСУ, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.

В настоящее время охрана государственной границы по реке Днепр осуществляется несколькими способами. Это патрулирование вдоль берега пешком, на катерах и автомобилях. Также разведку производят с помощью беспилотников, рассказывают пограничники.

Белорусские пограничники тоже совершают патрулирование со своей стороны границы. Иногда украинские и белорусские наряды могут встречаться на Днепре, отметили в ГПСУ.

Однако белорусы либо не умеют использовать плавсредства, либо просто боятся украинцев. Так, в ходе одной из таких "встреч" белорусские пограничники, увидев украинских защитников, начали срочно плыть к берегу и застряли на мелководье.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье задержали очередного уклониста. 44-летний житель города Золотоноша под видом своей сестры пытался пересечь границу. Он даже сделал себе "фэшн-лук" с макияжем и париком.

А житель Ивано-Франковской области за пять тысяч долларов США купил поддельные документы, чтобы попасть в Молдову. Уклониста разоблачили работники Белгород-Днестровского отряда на контрольном посту "Маяки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!