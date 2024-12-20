Обстрел Херсона: местные власти развенчали новый вражеский фейк. Видео

Российские оккупанты стремятся использовать сегодняшний массированный обстрел и неудачные попытки наступления на Херсон, чтобы устроить панику среди жителей области. В Telegram-каналах распространяются сообщения об объявлении принудительной эвакуации из города, которые являются фейковыми.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что регион действительно находится под постоянными обстрелами российской армии, а враг пытается "переправиться на правобережье".

"Пожалуйста, давайте не поддаваться панике. Процедура эвакуации остается неизменной. В случае принудительной эвакуации, решение будет приниматься отдельно и я вам о нем обязательно сообщу отдельно", – отметил Прокудин.

Он призвал людей по возможности все-таки подумать о собственной безопасности и безопасности близких и уехать из опасных регионов.

"По эвакуации, сначала нужно обратиться в наш областной контакт-центр за номерами: 0 800 101 102 или 0 800 330 951. Есть два пути выезда – поездом или автобусом. Оба – полностью бесплатные", – написано в сообщении.

Глава ОВА также обратился к людям, которые не собираются выезжать

"Прошу в праздничные дни быть максимально осмотрительными, без необходимости не выходить из дома и помните о правилах двух стен. Берегите себя!", – подчеркнул Прокудин.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска утром 20 декабря совершили массированный артиллерийский обстрел Херсона, в результате чего есть погибшие и раненые, а еще десять получили ранения. Под огонь попали населенные пункты вблизи областного центра. Враг, прибегает к штурмам, вероятно, пытаясь занять район Антоновского моста.

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