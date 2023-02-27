Оккупанты ударили по Кураховке на Донетчине, есть погибший
Войска РФ 27 февраля обстреляли поселок Кураховка Покровского района Донецкой области. По меньшей мере один мирный житель погиб.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. По состоянию на 13:40 понедельника обстрел еще продолжался, написал он.
Точное количество гражданских, которые пострадали, пока что неизвестно, как и масштабы разрушений.
"Террористы и животные", – написал Ермак о российских военных преступниках, которые ударили по жилым районам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Оккупационная армия России вечером 26 февраля ударила по городу Константиновка Донецкой области. В результате обстрела российскими террористами ранение получил ребенок.
– 25 февраля в Константиновке россияне из артиллерии обстреляли здание детского садика. В домах, расположенных рядом, повылетали окна.
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