Оккупанты ударили по Кураховке на Донетчине, есть погибший

Войска РФ 27 февраля обстреляли поселок Кураховка Покровского района Донецкой области. По меньшей мере один мирный житель погиб.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. По состоянию на 13:40 понедельника обстрел еще продолжался, написал он.

Точное количество гражданских, которые пострадали, пока что неизвестно, как и масштабы разрушений.

"Террористы и животные", – написал Ермак о российских военных преступниках, которые ударили по жилым районам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупационная армия России вечером 26 февраля ударила по городу Константиновка Донецкой области. В результате обстрела российскими террористами ранение получил ребенок.

– 25 февраля в Константиновке россияне из артиллерии обстреляли здание детского садика. В домах, расположенных рядом, повылетали окна.

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