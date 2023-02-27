Войска России ударили по Константиновке на Донетчине: разрушены частные дома, ранен ребенок

Оккупационная армия России в воскресенье, 26 февраля, вновь ударили по городе Константиновка в Донецкой области. В результате обстрела российскими террористами ранение получил ребенок.

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Об этом рассказал руководитель Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов, в комментарии изданию "Суспільне". По его словам, удар произошел около 17:00.

Рослов также сообщил, что оккупанты разрушили несколько частных домов и один автомобиль.

"Повреждены несколько частных домов, автомобиль, ранен ребенок", – отметил начальник ГВА.

Он добавил, что ребенку уже оказали медицинскую помощь.

Отметим, что 25 февраля россияне из артиллерии обстреляли здание детского садика в Константиновке. Оккупанты не перестают хаотично палить по территориям, которые им не под силу захватить.

Военные РФ нанесли значительный ущерб инфраструктуре дошкольного учреждения. В близлежащих домах выбиты от ударной волны оконные стекла.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля российские военные нанесли два удара ракетами по городам Константиновка и Краматорск Донецкой области. В результате обстрела был ранен по меньшей мере один гражданский.

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