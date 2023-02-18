На Харьковщине оккупанты расстреляли дом из танка: погиб мирный житель. Фото
В поселке Двуречная Харьковской области утром 17 февраля из-за очередного военного преступления оккупационных войск погиб 68-летний мирный житель. Захватчики открыли огонь по его частному дому.
Гражданский объект ВС РФ обстреляли из танка. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Кроме того, 17 февраля из-за вражеского обстрела ранения получил еще один гражданский из села Первомайское.
В целом за минувшие сутки противник запускал снаряды по более чем 10 населенных пунктах на Купянском, Харьковском, Изюмском, Чугуевском направлениях. Огонь оккупанты вели из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
В зоне поражения оказались села Западное, Красное, Терновая, Стрелечья, Старица, Огурцово, Первомайское, поселок Двуречная, города Купянск и Волчанск.
По последнему военные преступники нанесли авиаудар. В результате повреждено медицинское учреждение, два жилых дома, гараж, автомобили.
"На местах происшествия работали следователи и криминалисты, которые собрали вещественные доказательства и задокументировали последствия вражеских атак со стороны оккупационных войск России", – рассказали в Нацполиции. Расследование идет по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Американский журнал TIME разместил на обложке своего нового выпуска фото подвала школы в селе Ягодное на Черниговщине, где российские захватчики около месяца удерживали почти всех жителей населенного пункта.
– Ранее репортаж из Ягодного публиковали журналисты BBC. В комментариях OBOZREVATEL сельчане тоже рассказали о зверствах российских военных в Ягодном и о том, как преступники прятались за мирными жителями.
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