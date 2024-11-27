Обстрелы Херсонщины не утихают: вследствие террора РФ погибла женщина, много раненых

В среду, 27 ноября, кафиры армии страны-агрессора России ударили по населенным пунктам Херсонщины артиллерией и дронами. В результате прилетов погибла 67-летняя жительница Белозерки, еще десять человек получили ранения в Херсоне, Антоновке, Станиславе и Бериславе.

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О последствиях обстрелов информировали в Херсонской областной прокуратуре. По состоянию на 17:30 известно о погибшей женщине и десяти пострадавших среди гражданского населения.

Большинство пострадавших получили ранения из-за сбросов взрывчатки из БПЛА.

Погибшей 67-летняя жительница Белозерки.

Пять человек были ранены в Херсоне, двое – в Антоновке, еще двое – в Станиславе и один – в Бериславе.

Повреждены не менее 18 гражданских объектов: частные и многоквартирные дома, медучреждения, автомобили и т.д.

Прокуроры и следователи принимают все меры по документированию преступлений российских оккупантов, заявили в облпрокуратуре.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные противодействуют "Шахедам" с помощью РЭБ, благодаря чему часть дронов-камикадзе летит в Беларусь или обратно в Россию. По данным Le Monde, ВСУ отвлекают вражеские БПЛА от целей с помощью системы подделки спутниковых координат.