Обсудили обстановку на фронте и приоритеты для ВСУ: Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 13 июня созвонился с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Украинский и американский генералы обсудили ситуацию на фронте, а также потребности нашего войска перед встречей стран-партнеров в формате "Рамштайн".

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Она назначена на 15 июня. О переговорах с американским коллегой Залужный сообщил на своем Telegram-канале вечером во вторник.

Главнокомандующий рассказал о том, что происходит на фронте в Украине. "На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", – сказано в посте.

Кроме того, перед новым, 13-м заседанием контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" стороны обсудили приоритеты для украинской армии. Залужный заявил, что важно усилить нашу ПВО, артиллерию и возможности для контрбатарейной борьбы.

"Договорились продолжать диалог. Благодарю генерала Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины", – отметил украинский генерал. Свое сообщение он завершил словами: "Вместе – к Победе!".

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Алексей Резников заявил, что на новой "Рамштайн"-встрече государств-партнеров Украины будут обсуждаться детали работы в рамках так называемой коалиции истребителей. Следующие вопросы – это ПВО, артиллерия, снаряды, амуниция, ремонт и обслуживание техники и ресурсы в целом.

– На эту встречу в столицу Бельгии Брюссель в качестве членов делегации от Киева должны поехать представители Воздушных сил ВС Украины.

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